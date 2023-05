﻿﻿Carport mit Auto und Motorrad abgebrannt

Tensfeld

Ein lauter Knall schreckte die Einwohner von Tensfeld am 13. Mai in der Mittagszeit auf. Zudem lag Brandgeruch über dem Wohngebiet. Der Grund: Ein Carport im Brunnenweg stand in Flammen. Der Sachschaden ist beträchtlich.

