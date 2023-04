﻿Renncenter Segeberg: Wo Rasen mit getunten Autos erlaubt ist

Schieren. Die Wagen flitzen durch die Kurven, meistern den Schienenslalom und geben auf der sechs Meter langen Geraden noch einmal richtig Gas. 30 Meter Strecke in acht Sekunden sind durchaus drin. So viel Platz zu haben für eine Carrera-Bahn ist ein Traum. Im Renncenter Segeberg in Schieren ist der Traum Wirklichkeit. Dort können sechs Fahrer gleichzeitig ihre Flitzer über die Bahn jagen lassen.

Auf der Holzbahn sind noch höhere Geschwindigkeiten möglich

Und es gibt sogar eine zweite, ähnlich große Anlage. Die ist aus Holz und erlaubt noch höhere Geschwindigkeiten. Mindestens einmal in der Woche treffen sich die rund 20 Mitglieder, um Rennen zu fahren, als Training oder in Renn-Serien gegen andere Clubs. Es ist kein fester Club, sondern eine „Slot-Racing-Interessengemeinschaft“, erklärt Frank „Molle“ Born. Seit 20 Jahren schon besteht die Anlage im ausgebauten Dachboden eines Bauernhofs. „Das ist alles fließend gewachsen.“

Verbaut wurden handelsübliche Carrera-Schienen

Gefahren wird auf handelsüblichen Carrera-Schienen, allerdings die größere „Profi“-Version als die Carrera-Go-Sets, die in Spielzeugläden und Kaufhäusern zu finden sind. Auch die Fahrzeuge sind Serienware, werden aber gehegt und gepflegt und individuell dekoriert. Die richtige Bereifung ist wichtig, der Schleifer, der das Auto in der Spur hält, wird immer wieder mit Klebeband gereinigt.

Über eigene Carrera-Bahn zum Slot-Car-Racing gekommen

Die Geschichten der Fahrer im gesetzten Alter ähneln sich: Die längst vergessene Carrera-Bahn auf dem Dachboden wiederentdeckt, aufgebaut und mit Nostalgiegefühl im Temporegler zig Runden gedreht. „Meine Kinder fanden die zwei Tage auch gut“, erinnert sich Frank Selle lachend. Irgendwie sei er selbst dann in Schieren hängen geblieben. Nachwuchswerbung betreibt der Club, indem er seit 15 Jahren schon am Internat Rohlstorf eine „Slot-AG“ anbietet. Da sind dann auch viele Mädchen dabei, freut sich Selle. Die Bahn kann von Gruppen gemietet werden für Junggesellenabschiede oder Betriebs- und Geburtstagsfeiern. Die Flitzer werden vom Club gestellt und sind dann robusterer Natur und farblich deutlicher aufeinander abgestimmt.

Andreas Winkel beim Feintuning seines selbst gebauten Fahrzeugs in der „Boxengasse". Die Karosserie ist so gebaut, dass sie beim Gasgeben und Bremsen mitschwingt. © Quelle: Norbert Rochna

Bei sechs Fahrzeugen gleichzeitig auf der Strecke, kann niemand beim Rennen sagen, wer gerade vorne liegt. Das Rundenzählen und Stoppen der Zeit übernimmt eine Lichtschranke. Die Ergebnisse sind auf einem Monitor über dem Renngeschehen zu sehen.

Fahrzeuge auf der Holzbahn sind selbstgebaut

Noch rasanter geht es auf der Holzbahn zu. Sie ist aus nur wenigen Teilen zusammengesetzt, die Litze in der Rille im Gegensatz zu den Einzelschienen durchgehend. Dadurch werden höhere Geschwindigkeiten erreicht. An dieser Bahn stehen die wahren Könner im Slot-Car-Racing. Die Fahrzeuge sind selbstgebaut und feingetunt bis ins kleines Detail. So ist beispielsweise die Karosserie durch Federn so abgestimmt, dass der Aufbau nicht nur beim Gasgeben und Bremsen mitschwingt, sondern auch bei Kurvenfahrten. Geschraubt wird im Millimeterbereich. Der Werkzeugkoffer mit unzähligen Schräubchen, Federn, Reifen und Ersatzmotoren steht immer bereit.

Was so einfach aussieht, lässt bei den Rennen Puls und Blutdruck hochschnellen. „Manchmal ist man pitschnass“, weiß „Molle“ Born. Einfach nur den Regler durchzudrücken funktioniert nicht. Das Fahren erfordert hohe Konzentration, die Autos driften sogar in den Kurven. „Wenn dann mal einer aus der Bahn semmelt, dann gleich richtig ...“

Weitere Informationen auch zur Vermietung für Veranstaltungen unter www.renncenter-segeberg.info