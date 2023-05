Kommunalwahl 2023

Die Direktkandidaten der CDU in Kayhude (v. li.): Martin Thrun, Dirk Hoffmann, Jörg Meyer, Bürgermeisterkandidat Tino Matthiessen, Nils Offer und Arno Kottmeier.

In Kayhude will die CDU bei der Kommunalwahl am 14. Mai ihre absolute Mehrheit verteidigen. Nachdem Bernhard Dwenger (CDU) 20 Jahre Bürgermeister seines Heimatdorfes war, sollen nun Jüngere ran. Aber auch Grüne und KWK haben große Ziele.

