﻿CDU kann in Bad Bramstedt überragenden Sieg verbuchen

Kostenfrei bis 23:14 Uhr lesen

AWG legt zu

Kommunalwahl in Altenholz: CDU ist wieder stärkste Kraft

Die CDU hat ihren Platz an der Spitze verteidigt: 31, 7 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Altenholz machten ihr Kreuz bei den Christdemokraten. Der große Gewinner des Abends ist die AWG: Die Wählergemeinschaft holte vier Direktmandate – so viele wie nie.