﻿CDU-Kundgebung für A20-Weiterbau mit Minister Madsen in Bad Segeberg

Bad Segeberg. So kann man sich täuschen: Jetzt werde es mit dem Weiterbau der A 20 bei Bad Segeberg gewiss zügig vorangehen, hatten Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen und Bauausschuss-Vorsitzender Wolfgang Tödt angesichts positiver Signale aus Planerkreisen vor wenigen Wochen noch öffentlich frohlockt. Wobei „zügig“ im Zusammenhang mit dem seit Jahrzehnten geplanten Großprojekt keineswegs „sofort“ bedeutet, sondern innerhalb der kommenden Jahre. Jetzt scheint selbst diese Perspektive in weite Ferne gerückt.

Seit der Koalitionsausschuss der Berliner Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP die Küstenautobahn, die aktuell kurz vor der Kreisstadt bei Weede endet, aus dem beschleunigten Verfahren genommen hat, weil kein besonderes öffentliches Interesse bestehe, kocht es im sonst eher kühlen Norden. Nach der Bad Segeberger SPD hat nun auch die CDU eine Demonstration für die A 20 angekündigt.

Die Christdemokraten haben auch schon einen festen Termin: Am Donnerstag, 6. April, findet ab 15 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Segeberg eine Kundgebung unter dem Motto „Stoppt die A 20-Blockade“ statt, zu der auch Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen erwartet wird. Der Politiker ist ein engagierter Unterstützer der Autobahn.

CDU in Bad Segeberg hofft auf überparteilichen Protest

Unter anderem werden auch Bad Segebergs Bürgervorsteherin Monika Saggau sowie die Kieler Landtagsabgeordneten Ole Plambeck und Sönke Siebke kommen. „Wir sind überparteilich alle von der Ampel-Blockade betroffen. Es drohen Firmenabwanderungen und der Verlust von Arbeitsplätzen“, heißt es in dem Aufruf. Veranstalter der Demonstration ist CDU-Ortsvorsitzender Till Wenzel. Man rufe daher die Menschen aus dem gesamten Kreis Segeberg zur Teilnahme auf.

Scharfe Kritik üben die Christdemokraten unterdessen an der Bad Segeberger SPD, die ihrerseits eine Demonstration für den Weiterbau der A20 plant und deren Vorsitzender Alexander Wagner zuletzt böse Worte an die Adresse von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gerichtet hatte. Der Grüne, so Wagner, müssen die Kalkbergstadt ja regelrecht „hassen“.

CDU: SPD in Bad Segeberg ist „scheinheilig“

„Die SPD-geführte Ampelregierung feiert ihre Ergebnisse im Koalitionsausschuss als Planungsbeschleuniger und Klimaretter, und die Bad Segeberger SPD will gegen diese Ergebnisse in Bad Segeberg demonstrieren“, kommentiert der Vorsitzende der Segeberger CDU-Kreistagsfraktion, Torsten Kowitz: „War vor einigen Jahren der Hambacher Forst die Scheinheiligkeit der Grünen in NRW, entwickelt sich unsere Kreisstadt zur Scheinheiligkeit der SPD in Schleswig-Holstein.“

Nach der Informationsveranstaltung der Deges Anfang März im Kreistagssitzungssaal hätten SPD und auch FDP noch vollmundig verkündet, sich auf allen Ebenen für die vorgestellten Pläne einsetzen zu wollen. „Hier waren wenigstens die Grünen bereits so ehrlich, weitere Klagen prüfen zu wollen.“ Besonders enttäuscht sei man von der FDP, die diesen Ampel-Beschluss so in Berlin mittrage.

Grüne in Bad Segeberg bestürzt über Aussagen zu Habeck

„Mehr als bestürzt“ zeigten sich derweil die Bad Segeberger Grünen über die Habeck-Aussagen der örtlichen SPD: „Ein neuer Tiefpunkt“, findet das Sprecher-Duo Fabian Osbahr und Mona-Luise Wagemann. „Das ist ein Beitrag auf populistischem Niveau, den eine alte und demokratische Partei wie die SPD nicht nötig haben sollte.“

Die Aussage sei „reißerisch und diffamierend“ und ziele eindimensional auf eine Person und eine Partei, obwohl die Beschlüsse zur Nicht-Priorisierung der A 20 auf Bundesebene gemeinsam von drei Parteien vereinbart worden seien. „Insbesondere unter einem SPD-Kanzler und einem FDP-Verkehrsminister, der federführend für Verkehrsentscheidungen ist“, sei das Ergebnis zustande gekommen.

Die Bad Segeberger Grünen hätten immer offen den Standpunkt vertreten, dass das Nadelöhr vor und in der Stadt so nicht bleiben könne. „Im Landtagswahlkampf 2022 haben wir auch schon gesagt, dass wir uns eine Verbindung von der A 20 zur A 21 grundsätzlich vorstellen können.“