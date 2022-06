Sie ist dunkelblau, groß, etwa 23 Kilogramm schwer und will einfach nur nach Hause. Die Reisetasche von KN-Redakteur Norbert Rochna ist irgendwo auf dem Weg von den USA nach Hamburg verschollen. Ein Besuch in der völlig überfüllten Gepäckaufbewahrung des Hamburg Airport Helmut Schmidt.

Hamburg. Eine Stunde Umsteigezeit in New York. Mir war klar, dass es eng werden würde für mein Gepäck. Aber ich bin auch früher schon ab und an ohne Gepäck in Hamburg angekommen. Immer kein Problem - am nächsten, spätestens am übernächsten Tag stand es vor der Haustür. Aber jetzt ist alles anders: Eineinhalb Stunden habe ich am Sonnabend in Fuhlsbüttel zugebracht, um meine große dunkelblaue Reisetasche zu suchen, in drei Hallen und drei weiteren Lagerräumen - eine Woche nach meiner Rückkehr.

Dann macht sich der Suchende selbst auf den Weg nach Hamburg