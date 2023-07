﻿Neuer Pastor und Geburtstag des Pastorats in Sülfeld

Sülfeld. Der Pfarrsprengel Kirchspiel im Alsterland hat einen neuen Pastor. Christian Fritsch wurde von Bischof Gothart Magaard als Nachfolger von Pastor Steffen Paar ernannt. Fritsch wird am 1. November seine Arbeit aufnehmen.

Im Oktober werden er und seine Frau nach Sülfeld in das Pastorat ziehen. Fritsch verstärkt die Pastorenriege im Pfarrsprengel, zu dem die Gemeinden Sülfeld, Nahe und Bargfeld gehören. Seine Kollegen sind Ekkehard Wulf, Andreas Wendt und Susanne Hahn.

Der Vorstellungsgottesdienst in der Sülfelder Kirche sei sehr gut gelaufen, sagt Ulrich Bärwald, Vorsitzender des Kirchengemeinderates Sülfeld. Und weiter: „Wir waren alle begeistert.“ Die Kirchengemeinde sei nun sehr euphorisch und warte auf Pastor Christian Fritsch, der derzeit in Witzwort tätig ist. „Er machte einen sehr bodenständigen Eindruck“, fasst Ulrich Bärwald zusammen. Am 1. November startet der neue Pastor in die Arbeit und kann, so Bärwald, „gleich mit neuen Ideen in die Adventszeit gehen“. Am 5. November wird der Einführungsgottesdienst gehalten.

Neuer Pastor für Sülfeld spricht von tollen Vorstellungsgottesdienst

Christian Fritsch berichtet KN-online.de von einem tollen Vorstellungsgottesdienst, dem sich eine Gemeindeversammlung angeschlossen hatte. „Es hat viel Spaß gemacht, viele Leute waren da, beim Gottesdienst wurde kräftig mitgesungen und im Anschluss wurden mir viele Fragen gestellt“, berichtet er. Der Pastor und seine Frau freuen sich, in Sülfeld ein neues Kapitel aufschlagen zu dürfen.

Bevor Fritsch und seine Frau nach Sülfeld ziehen, muss am Pastorat noch etwas gemacht werden. „Malen und eine neue Küche“, wie Bärwald sagt. Das jetzt noch leere Gebäude direkt neben der Kirche in Sülfeld kann am 9. Juli ab 13.30 Uhr im Pastoratsgarten besucht werden. Der 250-jährige Geburtstag des Pastorats wird dann gefeiert. Es wurde im Jahr 1773 errichtet.

„Im Laufe der Jahrhunderte haben in diesem kirchlichen Dienstgebäude für die Sülfelder Kirchengeschichte teils bedeutende Pastoren gelebt, zuletzt der heutige Schleswiger Dompastor Michael Dübbers sowie der Itzehoer Propst Steffen Paar“, heißt es in der Einladung.

Pastorat bot vielen Flüchtlingsfamilien Schutz

Nach dem Zweiten Weltkrieg sei das Pastorat Schutz und Herberge vielen Flüchtlingsfamilien gewesen, nachdem „zuvor die Schergen des braunen Regimes die Pastorenfamilie Klaus Thomsen in Angst und Schrecken versetzt hatten, als sie bei Nacht und Nebel die Scheiben dieses Pastorates einwarfen“, so Ulrich Bärwald.

Im Zuge einer Umbauphase im Pastorat wurden im Zwischenboden im vergangenen Jahrhundert acht umfangreiche Druckschriften aus der Zeit Martin Luthers um 1550 gefunden, diese werden frisch restauriert am Jubiläumstag der Gemeinde präsentiert. Es wird zudem Musik, Kaffee und Kuchen sowie Spiele für Kinder geben.

