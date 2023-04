Der Circus Bravo gibt ein kurzes Gastspiel in Bad Segeberg. Bis Sonntag, 16. April, steht das Zirkuszelt auf dem Landesturnierplatz. Das 14-köpfige Ensemble zeigt Akrobatik, Clownerie und hat auch Tierdressuren im Programm.

Bad Segeberg. „Durch die Corona-Zeit haben wir gemerkt, wie gern wir unseren Beruf machen“, sagt Lesly Köllner. Sie ist froh, wieder in der Manege stehen zu können. „Der Kontakt zum Publikum, der Applaus hat so sehr gefehlt!“ Im Circus Bravo führt sie durch das Programm. Seit einem Jahr ist der Zirkus wieder auf Tour. Heute, am Donnerstag, ist um 15 Uhr Premiere auf der Rennkoppel in Bad Segeberg.