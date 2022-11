﻿Corona: 361 Tote insgesamt und 100 Klinik-Patienten derzeit

Kreis Segeberg. 361 Menschen sind bislang im Kreis Segeberg an oder mit Corona gestorben. 114 956 der 280 000 Segeberger haben sich mit dem Virus nachweislich angesteckt. Die Inzidenz liegt am Mittwoch laut Robert Koch-Institut bei 411,6.

Es gab schon wesentlich höhere Werte, berichtete Kreisordnungsamtsleiter Matthias Schröder kürzlich im Kreisordnungsausschuss. Viele Coronafälle gebe es derzeit in Pflegeeinrichtungen. „Zum Glück ohne schwere Erkrankungen.“ 93 Prozent der Heimbewohner dort seien geimpft.

Corona: Druck auf Infektionsschutz hat nachgelassen

102 Patienten lägen mit Corona in Kliniken, davon zwei auf Intensivstationen. Der Aufwand im Infektionsschutz sei mittlerweile geringer als in den turbulenten Zeiten, sagte Schröder. Hinzugezogenes Personal könne versetzt werden, jetzt etwa bei den belasteten Ausländerbehörden und Führerscheinstellen helfen. Manche befristete Verträge laufen aus.

Allerdings schränkt Kreissprecherin Sabrina Müller in einer Pressemitteilung die Aussagekraft der veröffentlichten Daten ein, etwa die Zahl der hospitalisierten Menschen. „Etwa die Hälfte der aus dem Kreis Segeberg stammenden Bürger, die stationär aufgenommen werden muss, befindet sich in Krankenhäusern außerhalb des Kreises Segeberg in Behandlung, etwa in Kliniken in Kiel, Lübeck, Itzehoe, Pinneberg und Hamburg.“

Corona-Zahlen aus dem Kreis Segeberg gibt es im Internet

Außerdem sei unklar, wer an Corona und wer mit Corona gestorben ist. Die Zahl und das Alter der verstorbenen Personen ließen also auch keine Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen im Kreis Segeberg zu. Deshalb habe der Kreis beschlossen, keine wöchentlichen Daten mehr zu Corona zu veröffentlichen. Bis vor einigen Monaten hatte er sogar täglich Meldungen herausgegeben.

Die Daten könnten von den Mitarbeitern des Infektionsschutzes auch nicht einfach per Mausklick generiert werden, würden daher immer einen Mehraufwand für die Mitarbeiter im Infektionsschutz bedeuten, sagt Müller. Für dessen eigentliche Arbeit bringe die Datensammlung nichts. Die tagesaktuelle Statistik gebe es weiterhin zu sehen, etwa auf den Internetseiten des Landes (www.schleswig-holstein.de) und der Universität Kiel (www.uni-kiel.de) sowie des Robert Koch-Institutes (www.rki.de).