﻿Corona und Grippe: Besuchsstopp in der Paracelsus-Klinik

Henstedt-Ulzburg. Die Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg spricht mit sofortiger Wirkung als eine der ersten Kliniken der Region einen temporären Besuchsstopp aus, um der wachsenden Ausbreitung von Corona, Grippe und weiteren Viruserkrankungen entgegenzuwirken. Anlass für diesen Schritt ist das aktuelle Infektionsgeschehen.

Immer mehr Klinik-Beschäftige sind krank

„Wir sehen in den Krankenhäusern in unserer Region steigende Zahlen bei den isolierpflichtigen Patienten, also Patienten, die mit einer Viruserkrankung wie Grippe oder Corona im Krankenhaus behandelt werden“, erklärt Sebastian Margaschewski, Chef der Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg. Und auch der Krankenstand unter den Beschäftigten nähere sich immer wieder einem kritischen Niveau. „Um Patienten und Beschäftigte gleichermaßen zu schützen und eine weitere Verbreitung von Virusinfektionen zu verhindern, sind wir diesen Schritt gegangen“, so Margaschewski. Das gebiete die Verantwortung. Der Besuchsstopp sei vorerst auf die kommenden zwei Wochen beschränkt. Je nach Infektionsgeschehen sollen die Besuchsregeln angepasst werden.

Schon während der vergangenen Corona-Wellen habe sich gezeigt, dass konsequente und vor allem rechtzeitige Schutz- und Hygienemaßnahmen ihre Wirkung nicht verfehlten. Um Besuche möglichst schnell wieder zulassen zu können, sei der konsequente Besuchsstopp zum jetzigen Zeitpunkt unumgänglich, heißt es in einer Mitteilung der Klinik. Die Verantwortlichen des Krankenhauses appellieren an das Verständnis der Bevölkerung für diesen Schritt. Informationen zu den aktuellen Regeln sind über die Homepage der Klinik zu erfahren.