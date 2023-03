﻿Lebenstraum erfüllt: „Croque Paris“ hat in Bad Bramstedt eröffnet

Bad Bramstedt. Von innen ist das ehemalige Reformhaus in Bad Bramstedt nicht wiederzuerkennen. Die Wände sind in einem knalligen Pink gestrichen, neben dem Eingang zur offenen Küche steht in grauen Buchstaben „Bon Appetit“. Vor sieben Tagen hat Michael Westphal aus Lentföhrden sein Bistro „Croque Paris“ im Landweg eröffnet – damit erfüllt er sich einen großen Lebenstraum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon in jungen Jahren träumt der heute 52-Jährige von der Selbstständigkeit. In seiner Kindheit führen seine Eltern einen Imbissbetrieb in Norderstedt, später eröffnet die Familie zwei Spielhallen. Als Michael alt genug ist, kauft er seinem Vater die Spielhalle in Henstedt-Ulzburg ab. Diese betreibt er rund 25 Jahre – doch die Corona-Pandemie überlebt der kleine Betrieb nicht. „Eigentlich habe ich mir aber immer einen eigenen Croque-Laden gewünscht“, sagt Michael. Insbesondere, weil er die gefüllten Baguettes selbst lieben würde. „Doch es hat mir sehr lange an Mut gefehlt, mein eigenes kleines Restaurant zu eröffnen.“ Bis er auf die Räumlichkeiten des Reformhauses in Bad Bramstedt stößt.

Croque Paris: Eröffnung des Geschäfts bereitete Probleme

Durch einen Zufall entdeckt der Unternehmer vor einem Jahr die Anzeige für das Geschäft im Landweg. Umgehend ruft er den Makler an und unterschreibt kurze Zeit später den Mietvertrag. Der Laden wird im Juni 2022 übergeben, doch es dauert noch fast ein dreiviertel Jahr bis zur Eröffnung. „Leider wurde ich von dem Franchise Unternehmen sitzen gelassen, mit dem ich zusammenarbeiten wollte“, berichtet Michael. Außerdem habe er Probleme damit gehabt, Handwerker für die Renovierung zu finden. „Letztendlich musste ich fast alles selbst machen, dafür bin ich jetzt umso stolzer auf das Ergebnis.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz vor der Eröffnung findet er einen neues Partnerunternehmen für sein Geschäft. Michael kooperiert mit „Croque Paris“, einem Betrieb mit Sitz in Rendsburg. Von ihnen bezieht er das Brot, die Soßen und den Namen seines Geschäfts. Insgesamt sieben Restaurants von Elmshorn bis Kiel gehören zu der Firma. In seinem Bistro in Bad Bramstedt bietet Michael neben Croques auch Salate, Nachtisch wie Tiramisu und Eis aus einer kleinen Manufaktur in Quickborn an.

Verkaufsschlager ist die Croque Variation „Crunchy Chicken“

Die Auswahl für seine Croque-Kreationen trifft der 52-Jährige selbstständig. „Wir haben uns natürlich an anderen Läden orientiert, aber auch eigene Kreationen wie unseren Crunchy Chicken Croque eingebracht.“ Bisher sei dieser sogar der Verkaufsschlager. In Zukunft möchte er zusätzlich im zwei Wochen Rhythmus Eigenkreationen seiner Mitarbeitenden anbieten. Unter der Woche hat das Schnellrestaurant von 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet, am Wochenende von 12 bis 21.30 Uhr. Gerne würde der Betreiber schon in den Mittagsstunden öffnen und einen Lieferservice integrieren, dafür fehlt jedoch neues Personal. Zurzeit arbeiten sie zu fünft im Bistro und würden dringend weitere Unterstützung benötigen.

Lesen Sie auch

Trotzdem läuft es seit der Eröffnung richtig gut. „Wir haben täglich bis zu 50 Kunden bei uns im Laden“, sagt Michael. Einige von ihnen seien sogar schon mehrmals vor Ort gewesen. „Besser hätten wir uns den Start nicht vorstellen können.“