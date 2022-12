﻿Durch die Dahlmannschule in Bad Segeberg weht jetzt echter Forschergeist

Einen „Forscherzweig“ mit Schwerpunkt auf den naturwissenschaftlichen Fächern hat die Dahlmannschule in Bad Segeberg schon länger. Da lag es nahe, das erste „Schülerforschungszentrum“ im Kreis Segeberg ebenfalls im Gymnasium am Markt einzurichten. Das Netzwerk verfügt im Land damit über acht Standorte.

Bad Segeberg. Ein ehemals weißer Fleck ist jetzt schwarz – und gefeiert wurde das richtig bunt. Die Dahlmannschule wird für den Kreis Segeberg nun ganz offiziell als „Schülerforschungszentrum“ (SFZ) geführt und gehört damit zu einem landesweiten Netzwerk, in dem ein besonderes Augenmerk auf die sogenannten „MINT-Fächer“ und deren Vermittlung gelegt wird – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Acht Standorte mit insgesamt 13 Stützpunktschulen zählen inzwischen dazu, von Schleswig-Flensburg bis hinunter nach Pinneberg.

Die offizielle Plakette zur Aufnahme erhielt das Gymnasium am Markt im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Aula durch eine Vertreterin aus dem Kieler Bildungsministerium und einen Vertreter der betreuenden Joachim-Herz-Stiftung mit Sitz in Hamburg. Aus dem Kieler Leibniz-Institut für die „Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik“ (IPN) kam zusätzlich eine Videobotschaft.

Ziel des vor fünf Jahren gestarteten SFZ-Konzeptes ist es, Kindern und Jugendlichen ganz unabhängig von der besuchten Schule oder Schulform Zugang zu aktueller Forschung zu ermöglichen und bei der Umsetzung eigener Projekte zu unterstützen. Zu diesem Zweck gab es für den Standort Dahlmannschule eine Anschubfinanzierung in Höhe von 35 000 Euro; darüber hinaus stehen weitere 18 000 Euro zur Verfügung.

Dahlmannschule und Fledermauszentrum sind in Bad Segeberg Partner

Das Gymnasium in Bad Segeberg habe die Verantwortlichen nicht zuletzt durch seine Ansätze zur Einbeziehung regionaler Partnerinnen und Partner überzeugt, heißt es in der Reaktion auf die Bewerbung – darunter etwa das Fledermauszentrum Noctalis am Kalkberg. Eine überraschende inhaltliche Verbindung dorthin bildet dabei ausgerechnet der Direktor selbst. Vor seiner Zeit als Lehrer habe er in der Fledermaus-Forschung gearbeitet, verriet Timm Emser.

Timm Emser (rechts), Direktor der Dahlmannschule, nahm die offizielle Plakette zur Aufnahme aus den Händen von Dr. Gabriele Roming aus dem Kieler Bildungsministerium und Dr. Jörg Maxton-Küchenmeister von der Joachim-Herz-Stiftung entgegen. © Quelle: Thorsten Beck

Auch weil er selbst aus der Wissenschaft komme, sehe er es als „großen Auftrag“, den Spaß an praktischer Forschung zu vermitteln und zu bewahren. Als wunderbares Beispiel nannte Emser den Besuch einer Grundschulklasse am SFZ der Dahlmannschule. „Es war einfach toll zu sehen, wie die Kinder in ihren viel zu großen weißen Kitteln und mit ihren Schutzbrillen begeistert herum probierten.“

Neben ihm selbst gehören sein Stellvertreter Eike Schütze, Daniel Bewernick-Green und Steffen Münster dem Team an, für das rechnerisch eine halbe zusätzliche Lehrerstelle bereitgestellt wird. Biologie-Pädagoge Bewernick-Green betreut mit Schülerinnen und Schülern beispielsweise eine erst kürzlich ganz neu angelegte Streuobstwiese, auf der noch richtige Feldforschung betrieben werden kann.

Auch andere Schulen aus Bad Segeberg vertreten

Als „Signal für die gesamte Region“, bezeichnete Dr. Jörg Maxton Küchenmeister, Bereichsleiter Naturwissenschaften in der Joachim-Herz-Stiftung, den neuen Standort. Es sei ohnehin gerade eine „gute Zeit für die Naturwissenschaften“, meinte Abteilungsleiterin Dr. Gabriele Roming aus dem Kieler Bildungsministerium. Herausforderungen wie die Energiekrise oder der Klimawandel verlangten gerade von dort nach Antworten und Lösungen.

Von den großen Aufgaben unserer Zeit hin zu den kleinen Freuden des Experimentierens führte das Rahmenprogramm in der Aula. Die beiden Nachwuchs-Chemiker Leon Pistner und Luke Heitmann hatten ein paar kleine Versuchsanordnungen vorbereitet, die direkt von der Bühne per Kamera auf die Großbildleinwand übertragen wurden.

Die DMS PopSymphonics eröffneten die Veranstaltung in der Aula der Dahlmannschule mit weihnachtlichen Klängen. © Quelle: Thorsten Beck

So konnte das amüsierte Publikum live verfolgen, dass nicht jedes Experiment immer genau so abläuft, wie es das Lehrbuch eigentlich vorsieht. Manchmal liegt das Problem schlicht in einem zum falschen Zeitpunkt leeren Einwegfeuerzeug. Doch die beiden Gymnasiasten moderierten die kleinen Pannen locker weg und erklärten einfach, was hätte passieren sollen. „So ist halt Forschung“, schmunzelte Schulleiter Emser, selbst Chemie-Lehrer.

Tagebuch aus dem Leben eines Fledermausweibchens

Wie unterhaltsam Wissenschaft vermittelt werden kann, stellte Mathis Bazelak aus dem Fledermauszentrum Noctalis, einem der Hauptpartner des Schülerforschungszentrums, eindrucksvoll unter Beweis. In Form eines „Science Slam“ präsentierte der junge Mann Einblicke ins fiktive Tagebuch eines Fledermausweibchens und räumte dabei gleich einmal mit dem einen oder anderen Vorurteil auf. So gebe es etwa überhaupt nur drei Arten, die menschliches Blut zu sich nähmen: „Und die leben alle in Südamerika.“ In Bad Segeberg werde nicht gebissen.

Dass man bisweilen bereit sein muss, für die Forschung auch Opfer zu bringen, erfuhr Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen. Er hatte den beiden Chemikern Luke und Leon für einen kleinen Versuch einen 10-Euro-Schein überlassen. Die beiden wollten demonstrieren, dass der nicht verbrennt, wenn man ihn vorher in einer speziellen Lösung schwenkt. Hat nicht hundertprozentig geklappt.