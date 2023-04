Darum sind die Stadtwerke Bad Bramstedt und Kaltenkirchen so teuer

Bad Bramstedt/Kaltenkirchen. Kunden der Stadtwerke Bad Bramstedt und Kaltenkirchen müssen zurzeit einen besonders hohen Anteil ihres Haushaltseinkommens für Strom und Gas aufwenden. Das Versorgungsunternehmen zählt zu den teuersten Anbietern, was auch schon zu heftiger Kritik aus der Kommunalpolitik geführt hat. Grund dafür ist, dass die Stadtwerke in der Hochphase der Preisentwicklung im vergangenen Jahr große Mengen zu hohen Preisen eingekauft haben – wodurch sie nun den Preis nicht einfach senken können.

Eine Familie in Kaltenkirchen, die einen Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden im Jahr hat, muss dafür 2500 Euro bezahlen. Die Stadtwerke Bad Bramstedt sind billiger, verlangen in ihrem günstigsten Tarif rund 2150 Euro. Aber das ist immer noch weit mehr, als Anbieter wie Vattenfall erheben. Stadtwerkekunden können durch einen Anbieterwechsel fast 1000 Euro sparen, beim Gas sogar 2000 Euro.

Marc Fischer, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Bramstedt, musste sich scharfe Kritik anhören. Der stellvertretende Bürgermeister Arnold Helmcke (SPD) giftete im Hauptausschuss: „Als wir die Stadtwerke vor über 20 Jahren gegründet haben, wollten wir etwas für die Bürger tun, Preise anbieten, die auch bezahlbar sind.“ Davon sei das Unternehmen heute weit entfernt.

500 neue Kunden durch die Preiskrise

Warum ist das so? Im vergangenen Jahr, als die Energiepreise in Folge des Ukraine-Krieges explodierten, kündigten viele Billiganbieter kurzerhand die Verträge oder setzten unbezahlbar hohe Gebühren fest. Daraufhin wechselten viele Kunden in die sogenannte Grundversorgung, die von den Stadtwerken, in den Landgemeinden von der E.ON Hanse, angeboten werden muss. Die Grundversorger kauften für ihre neuen Kunden in der Hochpreisphase große Mengen Gas und Strom ein und sitzen jetzt auf diesen Kontingenten. Die Preise sind unterdessen an den Börsen längst wieder gesunken.

Stadtwerke-Chef Marc Fischer: „Wir haben damals circa 500 Kunden dazubekommen, davon sind 300 mittlerweile wieder abgesprungen.“ Per saldo haben die Stadtwerke ihre Kundenzahl durch die Krise also vergrößern können, doch die Flucht in die günstigen Tarife dürfte angesichts der großen Preisdifferenzen anhalten.

Wer verdient an den Stadtwerken? Stadtwerke zu betreiben, ist für die Kommunen eine beliebte Möglichkeit, sich neben Steuern und Gebühren weitere Einnahmen zu verschaffen. Aus steuerlichen Gründen werden die Unternehmen nicht von den Städten selbst betrieben, sondern von dazwischengeschalteten Holding-Gesellschaften. In Bad Bramstedt sind dies die stadteigenen Wirtschaftsbetriebe, denen auch das Freibad gehört. Die Gewinne der Stadtwerke gehen zu einem Drittel an den Mitgesellschafter EON-Hansewerk und zu Zweidritteln an die Wirtschaftsbetriebe, die davon das Defizit des Freibades decken. Bleibt der Gewinn aus, müsste der Steuerzahler einspringen. In Kaltenkirchen geht der Gewinn an die „Städtischen Betriebe“, eine stadteigene Holding, die auch die Holstentherme betreibt. Im Gegensatz zum Bad Bramstedter Freibad ist die Therme aufgrund hoher Eintrittspreise und Besucherzahlen nicht defizitär – außer während der Corona-Pandemie.

Warum können Vattenfall und Co. so viel billiger sein? Marc Fischer sagt: „Deren Preisangebote gelten für Neukunden.“ Die Versorgungsunternehmen kauften gezielt die Strommenge ein, die für die neuen Kunden benötigt werde – zum derzeit günstigen Preis. Die Stadtwerke Bad Bramstedt und Kaltenkirchen haben dagegen bereits fürs ganze Jahr eingekauft, große Preissenkungen sind deshalb nicht möglich. Torge Pfennigschmidt von den Stadtwerken Kaltenkirchen erwägt aber eine Mischkalkulation aus günstig eingekauften Kontingenten für das nächste Jahr und den teuren von 2022. „Wir prüfen, ob weitere Preissenkungen dadurch möglich sind“, so Pfennigschmidt. Bereits ab dem 1. Mai wird Strom in Kaltenkirchen etwas billiger. In Bad Bramstedt war der Preis zum 1. März bereits gesenkt worden, weitere Senkungen sind hier nicht geplant.

Ganz so dramatisch, wie die Preisdifferenzen auf den Internetportalen ausfallen, kommt es aber nicht für die Strom- und Gaskunden der Stadtwerke, denn es gelten die gesetzlich eingeführten Preisbremsen von 12 Cent pro Kilowattstunde Gas und 40 Cent für Strom, berechnet jeweils für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Wer also in diesem Jahr 20 Prozent weniger als 2022 verbraucht, muss nur diese gesetzlichen Höchstpreise bezahlen. Die Stadtwerke Bad Bramstedt kalkulieren die Preisminderung bereits in ihren Monatsabschlägen ein. In Kaltenkirchen werden sie erst bei der Jahresabrechnung berücksichtigt, die Kunden dürften dann eine deutliche Rückzahlung erhalten.