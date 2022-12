﻿Das Heimatkundliche Jahrbuch Segeberg liegt jetzt in den Buchhandlungen

Kreis Segeberg. Das inzwischen 68. Heimatkundliche Jahrbuch des Heimatvereins ist gerade herausgekommen und bietet wie gewohnt auf 200 Seiten viel Lesestoff für Geschichtsinteressierte. Bei Ulrich Bärwald, Archivar der Gemeinde Sülfeld, laufen für das ein Mal im Jahr erscheinende Buch die Fäden zusammen. Bereits zu Pfingsten, so erzählt er, treffen sich die Mitglieder der Planungsgruppe und schauen die eingereichten Berichte und Fotos durch. „Zum Redaktionsteam gehören unser Vorsitzender Peter Stoltenberg, Peter Zastrow aus Bad Segeberg und ich“, sagt Bärwald, der über ein immens großes Archiv über Sülfeld verfügt.

Seine Berichte einreichen kann jeder, der etwas interessantes über Dörfer und Städte aus dem Kreis Segeberg erzählen kann. Man müsse kein Mitglied des Heimatvereins sein. Das betont Ulrich Bärwald. Geschichten gebe es genug, meint der Hobby-Historiker. Er und seine Mitstreiter wünschen sich mehr Artikel aus dem Bereich Naturkunde. „Das kommt leider etwas zu kurz“, bedauert der Archivar aus Sülfeld. Gerade jüngere Menschen sollten sich ruhig trauen, etwas zu schicken. Auch Vereine wie der Nabu oder der BUND hätten doch sicher etwas zu berichten, ist Ulrich Bärwald sich sicher.

Wichtig ist den Planern des Jahrbuches die gute Mischung der Themen. So gebe es auch kein Motto, unter dem das kleine Buch stehe. In diesem Jahr ziert ein Werbeplakat für das KdF-Auto das Titelbild. Peter Zastrow aus Bad Segeberg hat dazu den Text "Der KdF-Wagen 1939 auf Werbetour in Bad Bramstedt und Bad Segeberg" geschrieben. Laut seiner Recherchen fand die Propagandafahrt in Schleswig-Holstein vom 12. Februar bis 6. März 1939 statt.

Die Bramstedter Nachrichten hatten einen ausführlichen Bericht zum Stopp in Bad Bramstedt veröffentlicht. So sei den vier Fahrzeugen „allergrößtes Interesse entgegengebracht“ worden. Die „schmucken Wagen wurden umlagert, beschaut und bewundert“. Auch beim Abstecher nach Bad Segeberg sorgten die Fahrzeuge – so beschrieb es die Segeberger Zeitung – für großes Aufsehen. „Jeder wollte das technische Wunderwerk aus der Nähe betrachten.“

Was die Stolpersteine in Bad Segeberg bedeuten

Einen aktuelleren Bericht hat Axel Winkler aus Wittenborn im Jahrbuch beigesteuert. Er beschäftigt sich mit den Stolpersteinen des Künstlers Gunter Demnig, die an in der Nazi-Zeit verschleppte und getötete Menschen der jeweiligen Region erinnert. In Bad Segeberg waren erst im November weitere Stolpersteine verlegt worden.

Angelika Remmers aus Wahlstedt hat einen Baumkontrolleur des Wege-Zweckverbandes begleitet und berichtet darüber, wie Bäume in Wahlstedt und Umgebung erfasst und gepflegt werden. Einige Geschichten sind in plattdeutscher Sprache verfasst, so „Allens wöör anners“ von Elke Stolten aus Bad Oldesloe/Sülfeld). „Blot nich de Toversich verleern in düsse Tied“, rät sie den Lesern. Nur nicht die Zuversicht verlieren in diesen Zeiten.

Mitglieder des Heimatvereins Kreis Segeberg erhalten ein Jahrbuch

Alle 800 Mitglieder des Heimatvereins Kreis Segeberg erhalten automatisch ein kostenloses Exemplar des Heimatkundlichen Jahrbuches 2022. Weitere 200 Ausgaben liegen in Buchhandlungen im Kreis Segeberg aus. Sie werden für 18 Euro pro Stück angeboten.

Die Mitgliedschaft im Heimatverein kostet jährlich 16 Euro. Der Segeberger Verein gehört dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund an. Organisiert werden im Sommer mehrere Dorfbegehungen, in denen auf Besonderheiten und Historie der Orte eingegangen wird. Nähere Auskünfte erteilt der Vorsitzender Peter Stoltenberg, über hof.neuenrade@t-online.de per Mail.