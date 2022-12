﻿Das neue MVZ Bad Bramstedt soll Anfang 2025 eröffnet werden

Das Medizinische Versorgungszentrum Bad Bramstedt soll in gut zwei Jahren den Betrieb in einem Neubau aufnehmen. Nachdem die Stadtverordneten einen Mietvertrag genehmigt hatten, wird nun möglichst schnell der Bauantrag gestellt werden. Für die Stadt wird der MVZ-Betrieb aber zusehends teuer.

Bad Bramstedt. An der König-Christian-Straße gegenüber der Amtsverwaltung Bad Bramstedt-Land wird ab kommendem Jahr Bad Bramstedts neues Arztzentrum entstehen. Investor Deutsche Habitat – die Gesellschaft plant auch das Auenland Quartier -, die Stadt und ein Lübecker Bauunternehmen stellten am Dienstag die Pläne der Presse vor. Danach sollen an der König-Christian-Straße zwei Häuser entstehen: eines für das von der Stadt betriebene Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), das andere für ein privatwirtschaftliches Gesundheitszentrum mit Fachärzten. Mitte kommenden Jahres soll mit dem Bau begonnen werden.

Die Stadtverordneten hatten in der vergangenen Woche in nicht öffentlicher Sitzung den Mietvertrag fürs MVZ-Gebäude genehmigt. Wie verlautete, war nur die CDU dagegen, der offenbar die Miete zu hoch ist. Zahlen wollten weder Bürgermeisterin Verena Jeske noch Jens Kulicke, Geschäftsführer der Deutschen Habitat, preisgegeben. "Es handelt sich um eine ortsübliche Miete für Gewerbeimmobilien", betonte die Bürgermeisterin.

Stadt Bad Bramstedt will das MVZ später kaufen

Planungsausschussvorsitzender Fritz Bredfeldt (Grüne) sagte, es sei ohnehin geplant, dass die Stadt das MVZ-Gebäude kauft, der Mietvertrag möglicherweise gar nicht zum Tragen kommt. Durch den Vertrag ist aber die Deutsche Habitat wirtschaftlich auf der sicheren Seite ist, was Voraussetzung dafür war, überhaupt zu bauen. Damit beauftragt ist das Lübecker Unternehmen Schütt und Sohn, das auch andernorts schon Ärztehäuser errichtet hat.

Entstehen soll ein zweigeschossiges Haus für das MVZ und daneben ein dreigeschossiges für das Gesundheitszentrum. Investitionssumme: 15 Millionen Euro. Marc Dreyer, Geschäftsführer von Schütt und Sohn, sagte, wenn die Baugenehmigung rechtzeitig vorliege, sei im Sommer 2023 Baubeginn. Anderthalb Jahre später, im ersten Quartal 2025, könne das MVZ dann eröffnet werden.

Zehn Hausarztsitze nicht besetzt

Zurzeit ist das Versorgungszentrum in den früheren Büro-Räumen der VR Bank in Holstein am Bleeck untergebracht, wo es aber zu eng zugeht. Im Neubau werden 1140 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung stehen. Fünf Hausärzte sind jetzt im MVZ beschäftigt, die durch Teilzeit vier Arztsitze belegen. Dazu kommen elf medizinische Fachangestellte. Nach dem Umzug sollen weitere Ärzte hinzukommen. Wie MVZ-Geschäftsführerin Marie-Kristin Wendt erklärte, seien in dem von der Kassenärztlichen Vereinigung festgelegten Bezirk um Bad Bramstedt zehn Hausarztsitze nicht besetzt. Der Bezirk erstrecke sich zwar von Kaltenkirchen bis einschließlich Neumünster, aber Bad Bramstedt könne davon durchaus einige Arztsitze in Anspruch nehmen.

So könnte das MVZ-Gebäude in der König-Christian-Straße aussehen. Allerdings ist auch dies nur ein Vorentwurf. © Quelle: Schütt und Sohn

Für die Stadt ist das MVZ allerdings ein Minusgeschäft. Über 260 000 Euro Defizit müssen im Jahr aus dem Haushalt gedeckt werden. Eigentlich war geplant, das MVZ in einigen Jahren in die schwarzen Zahlen zu führen, doch daran ist nicht mehr zu denken. Gesetzliche Änderungen, eine Vielzahl von Auflagen und explodierende Energiekosten seien dafür verantwortlich, dass das MVZ auch künftig ein Zuschussbetrieb bleiben wird, so Geschäftsführerin Wendt.

Marc Dreyer vom Bauunternehmen Schütt und Sohn (v. li.), Bürgermeisterin Verena Jeske, Bürgervorsteherin Annegret Mißfeldt, Jens Kulicke (Deutsche Habitat) und Planungsausschussvorsitzender Fritz Bredfeldt auf der Wiese bei Famila, wo die Neubauten entstehen sollen. © Quelle: Einar Behn

„Wir machen das, um die Hausarztversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger und der des Umlandes sicherzustellen, auch wenn das eigentlich nicht Aufgabe der Stadt ist“, betonte Bürgermeisterin Jeske. Schon jetzt sei die Versorgungslage kritisch. „Die niedergelassenen Ärzte nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Ich weiß von Neubürgern, die weiter zu ihrem bisherigen Arzt nach Hamburg fahren, weil sie hier keinen finden“, so Jeske.

Fachärzte bleiben freiberuflich im Gesundheitszentrum

Anders als im MVZ, bei dem die Ärzte und medizinischen Mitarbeiterinnen bei einer städtischen gemeinnützigen GmbH angestellt sind, wird das geplante Gesundheitszentrum von der Deutschen Habitat an freiberufliche Fachärzte und andere Gesundheitsdienstleister wie Physiotherapeuten und einen Apotheker vermietet. 3800 Quadratmeter sollen in dem Neubau zur Verfügung stehen.

Habitat-Chef Kulicke sagte, es gebe bereits Mietinteressenten für das Gebäude. Bürgermeisterin Jeske hofft, dass ein weiterer Kinderarzt sich dort niederlässt, eine Dialyse-Praxis und ein Chirurg. Sollten sich noch weitere Interessenten finden, könne das Gebäude auch viergeschossig werden. Der Bebauungsplan lasse das zu. Und auch ein Café wünscht sich die Bürgermeisterin in dem Gesundheitszentrum. „Damit die Wartezeiten für die Patienten nicht so lang werden.“