﻿Dritte Bäckerei in Kaltenkirchen geschlossen – zum Glück nur vorübergehend

Kaltenkirchen. Wer derzeit in Kaltenkirchen frische Brötchen oder Brot kaufen will, hat keine große Auswahl mehr. Nachdem 2022 bereits die beiden Traditionsbäckereien Wagner und Vogt geschlossen haben, stehen die Kundinnen und Kunden nun auch bei der Dat Backhus-Filiale in der Holstenstraße in Kaltenkirchen seit mehreren Tagen vor verschlossenen Türen. Der Backshop hat allerdings nur vorübergehend zu. Der Grund: Personalmangel.

In der Dat-Backhus-Filiale ist ohnehin nur noch eine Mitarbeiterin angestellt. „Und diese fällt aus gesundheitlichen Gründen für einen unbestimmten Zeitraum aus“, informiert Marion Zschiesche aus der Verwaltung der Hamburger Unternehmens Dat Backhus.

Dat Backhus: Personalmangel in allen Filialen

Seit dem 2. Juni 2023 ist die Filiale mittlerweile geschlossen, vorher gab es schon verkürzte Öffnungszeiten. Wann der Shop wieder öffnet, sei ungewiss. „Das kann ganz schnell gehen, aber auch noch eine Weile dauern“, so Zschiesche.

Personalmangel mache sich bei Dat Backhus in allen Filialen bemerkbar. Ebenso wie ein hoher Krankenstand. „Deshalb können wir derzeit auch nicht einfach einen Mitarbeiter aus einer anderen Filiale nach Kaltenkirchen schicken“, sagt Zschiesche. Das Unternehmen bedauere die Schließung sehr: „Wir wollen keine Einsparungen vornehmen, uns fehlt schlicht das Personal“, stellt Zschiesche klar.

Was wird aus geschlossener Bäckerei Vogt in Kaltenkirchen?

Auch die Schließung der Bäckereien Vogt und Wagner wurde mit dem Fachkräftemangel begründet. Die Bäckerei Vogt hatte 2022 gleich sechs Mitarbeitende verloren und schloss überraschend zum 1. Dezember.

Nur einen Monat später schloss der Traditionsbäcker Wagner nach 126 Jahren seine Türen für immer: Personalmangel und explodierende Energiepreise hatte zu dieser Entscheidung geführt.

Die Bäckerei Vogt hatte allerdings offengelassen, ob der Betrieb irgendwann wieder aufgenommen wird. Das Gebäude in der Friedenstraße ist nach Informationen unserer Redaktion noch nicht verkauft worden.

Laut Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause habe es aber schon Gespräche mit Interessenten gegeben. Allerdings sei alles noch nicht spruchreif. Krause könnte sich gut vorstellen, dass die geschlossene Bäckerei mit integriertem Café irgendwann als kulturelle Ergänzung zum benachbarten Bürgerhaus genutzt werden könnte.

KN