﻿Dauercamping in Weddelbrook: Ehepaar aus Hamburg reist seit 20 Jahren in das Dorf

Campingurlaub mitten auf dem Land machen? In Weddelbrook gibt es weit und breit nichts außer Natur und Ruhe. Gerade deswegen mietet ein Ehepaar aus Hamburg dort seit 20 Jahren einen Dauerstellplatz auf dem Campingplatz Vogelzunge. So sieht der Alltag der Dauercamper aus – und diese Campingplätze gibt es noch im Schleswig-Holsteiner Binnenland.

Weddelbrook. Campen inmitten der Natur: Versteckt zwischen Wald, Feldwegen und dem Mühlenteich liegt der Campingplatz Vogelzunge in Weddelbrook. In einer der hinteren Parzellen sitzen die Rentner Inge und Heinz Klitschke auf der Terrasse und lassen den Blick über ihren idyllischen Garten schweifen. An dem weißen Vorzelt hängen mehrere Blumenampeln, die mit Petunien bepflanzt sind und auf dem Rasen lächeln ihnen fröhliche Steinfiguren entgegen. Seit 20 Jahren mietet das Ehepaar einen Dauerstellplatz in dem Dorf – für sie ein richtiger Glücksgriff.