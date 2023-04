﻿MVZ Wahlstedt: Erfolgsgeschichte mit finanziellem Risiko

Wahlstedt. Ein Drittel aller niedergelassenen Hausärzte geht demnächst in den Ruhestand. Viele finden keine Nachfolger. In Wahlstedt ist deshalb die Stadt eingesprungen, hat ein kommunales medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) gegründet und drei Ärzte angestellt. Ein Erfolgsprojekt, aber nicht ohne Probleme und vor allem mit finanziellen Herausforderungen. „Daseinsvorsorge ist keine freiwillige Leistung“, machte Bürgermeister Matthias Bonse deutlich beim Besuch von Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken am Mittwoch in Wahlstedt.

Die Praxisräume an der Ostlandstraße sind in die Jahre gekommen. MVZ-Geschäftsführer Stefan Wolfram präsentiert einen Grund, warum trotz langer Suche kein Arzt die Praxis von Michael Orlowski und Holger Damaschke übernehmen wollte. Das Ultraschallgerät ist so alt, junge Ärzte könnten damit kaum arbeiten. Es wird bald ausgetauscht. Auch ein IT-System für die Patientenverwaltung wurde angeschafft. Dafür sind Investitionen notwendig, die junge Ärzte scheuen, ebenso wie die Selbstständigkeit.

MVZ Wahlstedt: Ministerin informiert sich über Probleme

Interessenten an der Praxis war das Risiko zu hoch gewesen, schildert Matthias Bonse der Ministerin. Also entschied sich die Stadt für ein kommunales MVZ. „Wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir jetzt vielleicht keine Hausarztpraxis mehr.“ Und ohne medizinische Versorgung sei eine Kommune wie Wahlstedt nicht zukunftsfähig, betont Dr. Axel Schroeder von der Ärztegenossenschaft Nord, die das MVZ verwaltet.

Für die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung geht Wahlstedt ein finanzielles Risiko ein. Pro Jahr ist ein Defizit von 200 000 Euro eingeplant – mit der Hoffnung, dass das MZV irgendwann eine schwarze Null schreibt. Finanziell stünden die meisten Kommunen mit dem Rücken zur Wand, machte Bonse deutlich. Schulen, Kindergärten, die Aufgabenvielfalt sei enorm – aktuell bei der Unterbringung der Flüchtlinge warte man noch immer auf eine Zusage des Bundes zur Kostenübernahme. Ein MVZ gilt als freiwillige Leistung, die verzichtbar wäre. Das sieht Bonse anders.

Finanzielle Unterstützung konnte die Ministerin nicht versprechen. Aber sie wolle das Thema mitnehmen. Die Hausärzteversorgung befinde sich im Umbruch. Sinn ihres Besuchs sei es, sich Projekte wie das MVZ anzuschauen, aber auch von Problemen und Unterstützungsmöglichkeiten zu erfahren.

Planungen für Neubau für MVZ Wahlstedt schreiten voran

Positiv angetan war von der Decken von der guten Zusammenarbeit in Wahlstedt zwischen der Kommune, der Ärztegenossenschaft und Privaten: Zwei Nachfolger für die in Rente gegangenen Hausärzte konnten mit Dimitar Krastev und Dr. Keosun Sambo gefunden werden. Die Stadt hat einen Käufer für die Immobilie in der Ostlandstraße gefunden, der Mietvertrag läuft zwei Jahre, so Bonse. Danach werde das Gebäude wahrscheinlich für Wohnbebauung genutzt.

Derweil plant die Stadt mit einem privaten Investor einen Neubau für das MVZ in der Waldstraße. Der Bebauungsplan ist derzeit in der Auslegung. Geplant ist ein dreistöckiges Gebäude mit 1200 Quadratmetern, davon 400 für das MVZ mit dann vier Ärzten. 2025 soll es fertig sein.

MVZ Wahlstedt bald wieder in privater Hand?

Die Patientenzahl ist hoch im MVZ: 4600 für drei Ärzte. Für einen vierten Arztsitz muss ein Sonderbedarf geltend gemacht werden. Eine interessierte Ärztin habe man bereits, sagt Bürgervorsteher Horst Kornelius. Sie sei derzeit im Mutterschaftsurlaub.

In modernen Räumen, personell und wirtschaftlich gut aufgestellt, könnte das MVZ in einigen Jahren auch wieder in private Hände gegeben werden, sagt Bonse. Beim MVZ in Büsum, berichtet Schroeder von der Ärztegenossenschaft, stehe dieser Schritt nach zehn Jahren als kommunale Einrichtung jetzt zur Debatte.