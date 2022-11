﻿Dekoladen auf Erfolgskurs: Kosmetikerin macht Hobby zum Beruf

Schon immer hat Christiana van Staalduinen liebend gerne dekoriert. Vor zwei Jahren nimmt die gelernte Kosmetikerin all ihren Mut zusammen und macht sich mit einem Dekogeschäft in Oering selbstständig. Im Gespräch mit KN-online verrät sie, warum das die richtige Entscheidung war.

Oering. „Die Kerzen kommen besonders gut zur Geltung, wenn Sie verschiedene Farben miteinander kombinieren“, erklärt Christiana van Staalduinen einer Kundin. Sie geht durch ihren knapp 75 Quadratmeter großen Laden und sucht die dicken Stumpenkerzen mit LED-Licht in grau, schwarz und pastellgrün zusammen. Wer durch die Eingangstür des ehemaligen Oeringer Feuerwehrhauses tritt, findet sich in einem großen, stilvollen Zimmer wieder. Hier betreibt die 57-Jährige seit Oktober 2020 ihren eigenen Dekoladen – für sie war das die beste Entscheidung ihres Lebens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon ihr Leben lang hat Christiana van Staalduinen, genannt Kiki, liebend gerne dekoriert. Vor zwei Jahren hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht und ein eigenes Geschäft mit Wohnaccessoires in Oering eröffnet. Dort vertreibt sie ausschließlich holländische Dekoartikel, die sie persönlich bei den Großhändlern im deutschen Nachbarland erwirbt. Ihr Mann stammt aus den Niederlanden, beim ihm hat sie den Einrichtungsstil kennen und lieben gelernt.

Oering: Wechselndes Sortiment und gedeckte Farben in Kikis Woonwinkel

Alle paar Wochen wechselt das Sortiment im Woonwinkel, da sie in kleinen Mengen einkauft – immer das, was ihr gerade gefällt. Im Moment hängen schwarze Sterne von der Decke, ein zwei Meter großer Weihnachtsbaum ist festlich geschmückt und viele dunkle Kerzen erhellen den Raum. „Bei mir im Geschäft gibt es nur Deko, die ich mir auch selbst kaufen würde – rote Töne findet hier niemand.“ Dafür entdeckt man allerlei gedeckte Töne, wie zum Beispiel grau, taupe und schwarz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Geschäfte mussten während der Corona-Pandemie dicht machen, Kikis Woonwinkel hingegen ist sehr gut angelaufen. „Ich hätte niemals gedacht, dass so viele Kunden in meinen Laden kommen“, sagt sie. In der vergangenen Woche seien sogar Besucher aus Heide oder Lüneburg zu ihr nach Oering gefahren. Viele von ihnen seien über ihren Instagram-Kanal auf sie gestoßen. Dort verfolgen über 5000 Personen, wie Kiki ihren Laden dekoriert und wöchentlich umgestaltet. Zusätzlich stellt sie dreimal im Jahr auf großen Messen aus, um auf sich aufmerksam zu machen. „Auf den Ausstellungen treffe ich auf andere Dekoliebhaber, diese erzählen wiederum anderen vom meinem Laden.“

Deko-Laden: Kikis Instagramkanal war der erste Schritt in Richtung Selbstständigkeit

Eigentlich ist die 57-Jährige gelernte Kosmetikerin, zuletzt hatte sie allerdings bei Dodenhof im Bereich für Wohnaccessoires gearbeitet. Dort bemerkte Christiana van Staalduinen, wie viel Spaß ihr das Dekorieren im beruflichen Kontext bringt. Also startete sie 2018 einen Instagram-Kanal und quetschte ihren Sohn nach Tipps für das soziale Netzwerk aus. Dadurch seien ihre Dekorationsinhalte immer besser angekommen und sie entschloss sich, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Zunächst öffnete sie ein Geschäft in Bad Oldesloe, dann entdeckte sie aber den freistehenden Laden in Oering. „Als ich mir das alte Feuerwehrhaus anschaute, war ich schockverliebt.“ Vorher wurde dort eine Café betrieben, die Eigentümer wollten die Räumlichkeiten jedoch neu vermieten.

Lesen Sie auch

Kikis Woonwinkel hat jeden Donnerstag und Freitag von 11 bis 18 Uhr und jeden Samstag von 11 bis 14 Uhr geöffnet. An den Nachmittagen unterstützen sie zwei Freundinnen, weil in der Vorweihnachtszeit so viel los sei. „Bisher merke ich überhaupt keine Kaufzurückhaltung bei den Kunden, trotz Krise soll das Zuhause weiterhin gemütlich sein.“ Falls Kunden einen längeren Anfahrtsweg haben und sie darum bitten, fährt die Unternehmerin auch mal an einem anderen Tag in den Laden. Jeden Dienstag ist sie in der Regel sowieso vor Ort, um neu zu dekorieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dekogeschäft Oering: Zum Kauf gibt es ein kleines Geschenk umsonst dazu

Was ist das Geheimrezept für ihren Erfolg? Kiki überlegt kurz und lacht dann: „Wahrscheinlich ist es meine Leidenschaft und das ich den Kunden zeige, wie sie die Produkte zuhause dekorieren können.“ Außerdem würden viele Besucher in ihrem Laden auf Gleichgesinnte treffen und ausgiebig miteinander schnacken. Ihre Kundin Heide Johannsen kann das bestätigen: „Mich begeistert, mit wie viel Herz und eigenen Ideen Kiki den Laden in Oering betreibt“. Für sie sei das Geschäft immer ein feines Stück Holland. Ein Laden, in dem sie sich wohlfühle.

Wenige Minuten später tritt eine andere Kundin mit einer schwarzen Vase an den Holztresen. Sie ist fündig geworden – bezahlt und bekommt zusätzlich Kerzen geschenkt. Für Kiki sind diese Geschenke ein kleines Zeichen der Dankbarkeit und ein gutes Mittel zur Kundenbindung.