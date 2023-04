﻿Bad Segeberg für Weiterbau der A20: „Die Geduld ist vorbei“

Die Entscheidung der Bundesregierung, die A 20 nicht beschleunigt bauen zu wollen, wirkt nach. Nach Streit unter den Parteien demonstrierten CDU, SPD und FDP am Donnerstag Einigkeit in Bad Segeberg bei einer Demo für die A 20. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen gab ein Versprechen ab.

An der Kundgebung für die A 20 in Bad Segeberg nahm auch Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen teil.

Bad Segeberg. Die Entscheidung der Ampel-Bundesregierung, den Weiterbau der Autobahn 20 nicht auf die Liste für beschleunigte Verkehrsprojekte zu setzen, sorgte im Norden und insbesondere in Bad Segeberg für Entsetzen. Bei einer Protestkundgebung auf dem Marktplatz in Bad Segeberg unter dem Motto „Stoppt die A 20-Blockade“ übten CDU, SPD und FDP den Schulterschluss, nachdem es im Vorfeld diverse Streitigkeiten gegeben hatte. Auch Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) kam nach Bad Segeberg und bekräftigte, für den Weiterbau der A 20 zu kämpfen.

„In den letzten 14 Jahren haben alle Verkehrsminister erzählt, dass die A 20 weitergebaut wird, aber nichts ist passiert“, sagte Claus Ruhe Madsen vor etwa 160 Menschen auf dem Marktplatz. Er sorge sich um die Glaubwürdigkeit der Politik. Schon vor 20 Jahren habe er sich gefragt, warum Schleswig-Holstein das Land sei, in dem die Autobahnen einfach so enden, vor Bad Segeberg eine Baustelle sei, auf der niemand arbeite. „Das kann man niemandem mehr erklären.“

Verkehrsminister Madsen in Bad Segeberg: Wir brauchen die A20

Eine Autobahn sei Garant für Wachstum, ein Starkstromkabel, an dem viel dranhänge – Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Ein Schaden sei entstanden durch die Entscheidung vergangene Woche, so Madsen: „Das Licht ist ausgegangen.“ Er versprach den Bad Segebergern, für die A 20 zu kämpfen – „weil wir sie brauchen“. „Erst wenn Busse, Lkw und Autos fliegen können, können wir darüber reden, dass wir die Autobahn nicht mehr benötigen“, so Madsen. Am liebsten würde er einen Bagger kaufen und einfach losbauen.

Ankunft von Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (rechts) mit Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen auf dem Marktplatz zur A 20-Kundgebung. © Quelle: Nadine Materne

Bürgermeister Toni Köppen würde dafür sogar den Baggerführerschein machen. Bad Segeberg sei zu lange zu leise gewesen. Die Entscheidung in Berlin könne er sich nur mit Unkenntnis über die Situation in der Stadt erklären. „Bad Segeberg ist zerschnitten“, so Köppen. Er forderte verlässliche Zusagen aus Berlin, dass es zügig weitergehe mit dem Bau der A 20 und die finanziellen Mittel bereitstünden. „Und dass es vor allem vorrangig weitergeht in Bad Segeberg.“ Und nicht, dass 144 andere Bauprojekte eher dran seien.

A20-Stillstand in Bad Segeberg: „Die Geduld ist vorbei“

Die Planung der A 20 bei Bad Segeberg sei nicht gefährdet und genieße hohe Priorität, machte Redner Uwe Henn, Ortsvorsitzender der FDP, nach einem Gespräch mit dem Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums, Oliver Luksic, beim Baubeginn der Rader Hochbrücke deutlich. Wichtig sei, dass kein „Schwarzer-Peter-Spiel“ betrieben werde zwischen Berlin und Kiel und den Parteien. Henn: „Das wollen wir nicht mehr hören in Bad Segeberg, wir wollen, dass diese Autobahn kommt.“

CDU-Ortsvorsitzender Till Wenzel erinnerte an die Schüler, die das Fenster zur B 206 nicht öffnen können wegen des Verkehrs. „Das ist unerträglich.“ „Die Geduld der Segeberger ist langsam am Ende“, betonte Joachim Wilken-Kebeck (SPD). Schon vor 30 Jahren habe er als Stadtvertreter für die Umgehung gestimmt. Der Planfeststellungsbeschluss soll dieses Jahr kommen. „Herr Madsen, wir zählen auf Sie, dass danach gleich grünes Licht aus Kiel gegeben wird.“

Nach Ärger unter Parteien: Schulterschluss für die A20 in Bad Segeberg

Die Kritik nach der A 20-Entscheidung in Bad Segeberg war parteiübergreifend. Böse Worte richtete etwa Bad Segebergs SPD-Vorsitzender Alexander Wagner an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), daraufhin warf der CDU-Kreisfraktionsvorsitzende Torsten Kowitz wiederum der SPD Scheinheiligkeit vor, schließlich sei die Ampel-Regierung SPD-geführt. „Das ist Wahlkampfgetöse“, so Wilken-Kebeck am Donnerstag, als die Parteien Einigkeit in der Sache A 20 betonten.

Etwa 160 Menschen kamen zur Kundgebung für die A 20 auf den Marktplatz in Bad Segeberg. © Quelle: Nadine Materne

Obwohl für den Weiterbau der A 20 als Ortsumgehung für Bad Segeberg, blieb die Wählergemeinschaft BBS der Kundgebung fern – um den Politikern keine Bühne im Wahlkampf zu geben, erklärte Vorsitzender Jürgen Niemann. Über den Weiterbau der Autobahn würden nicht Kundgebungen entscheiden, sondern Gerichte.