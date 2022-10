﻿Bad Segeberg: Ein Stolperstein für den „Mann mit dem dunklen Hut“

„Der Mann mit dem dunklen Hut“ ist der Titel eines neuen Buches, das der Heimathistoriker Axel Winkler aus Bad Segeberg verfasst hat und das sich mit einem ungewöhnlichen Menschen beschäftigt: dem Juden Jean Labowsky, der nach dem Zweiten Weltkrieg kurze Zeit Bürgermeister war.

Bad Segeberg. Sein Name weist schon lange den Weg zur Jüdischen Gemeinde und ihrer Synagoge: Beide sind am Jean-Labowsky-Weg 1 zu finden. Ab dem 9. November wird Bad Segebergs früherer Bürgermeister, der erste nach dem Zweiten Weltkrieg, auch noch an einer zweiten Stelle im Stadtbild präsent sein – wenngleich etwas weniger auffällig. Und er bleibt dort nicht allein.

Am Tag des öffentlichen Gedenkens an die Reichspogromnacht von 1938 erhalten er selbst sowie seine beiden Geschwister Margaretha und Walter, sie alle waren jüdischen Glaubens, in der Kirchstraße zur Erinnerung jeweils einen so genannten Stolperstein. Bruder und Schwester Jean Labowskys haben die NS-Zeit nicht überlebt.