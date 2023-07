﻿Deutsche Habitat sucht Alternative zum Auenland-Quartier

Bad Bramstedt. Seit Jahren liegen die Wiesen am Lohstücker Weg, dem Stadteingang von Bad Bramstedt, brach. Hier soll der Gewerbepark Auenland entstehen, doch die Ansiedlung von Unternehmen kommt nicht voran, weil die Entwässerung des Geländes ungeklärt ist. Auf der Suche nach einer Alternative zu dem vorerst gescheiterten Auenland-Wohnquartier hat die Deutsche Habitat nun offenbar ein Auge auf das geplante Gewerbegebiet geworfen.

In der vergangenen Woche hatten sich die Bad Bramstedter Parteien auf Initiative des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Gilbert Sieckmann-Joucken mit dem Geschäftsführer der Deutschen Habitat, Jens Kulicke, getroffen. Sieckmann-Joucken sagt: „Es ging darum, eine Alternative zum Auenland-Quartier zu finden, das in absehbarer Zeit wegen der Gerichtsurteile nicht realisierbar ist.“ Bad Bramstedt brauche dringend neuen Wohnraum, und der sollte in einer Quartierslösung geschaffen werden. Nur so könne die Wärmeversorgung zentral und klimaneutral sichergestellt werden. „Es hilft uns nicht, wenn überall ein paar Häuser gebaut werden“, so der Fraktionschef.

Parteien hüllen sich in Schweigen

Der Grünen-Politiker war dann aber aufgrund eines beruflichen Termins bei dem Treffen nicht anwesend. Dass Kulicke bei dem Termin Interesse an dem Gewerbepark Auenland gezeigt habe, um dort Wohnhäuser zu bauen, sei ihm neu, sagt Sieckmann-Joucken. Eine Meinungsbildung innerhalb der Grünen gebe es dazu bisher nicht.

CDU-Ortsverbandsvorsitzender Reimer Fülscher bestätigte allerdings, der Vorschlag von Kulicke sei Anfang der Woche in der CDU beraten worden. Inhaltlich wollte er sich jedoch nicht dazu äußern. Ähnlich lautende Statements kamen auch von den anderen Parteien. Und Bürgermeisterin Verena Jeske sagt: „Ich war zu dem Treffen nicht eingeladen.“

Die Deutsche Habitat dementierte die Pläne nicht, äußerte sich auch nicht näher. An Bad Bramstedt haben die Berliner aber offenbar weiterhin Interesse. Über ein Pressebüro teilte das Unternehmen auf Anfrage mit: „Die Deutsche Habitat steht nach wie vor im regelmäßigen Austausch mit der Stadtverwaltung und den politischen Parteien vor Ort.“

Die Umwidmung des geplanten Gewerbegebiets für den Wohnungsbau hätte für die Habitat den großen Vorteil, dass es wohl keinen Protest der Bürgerinitiative „Unser Auenland“ geben wird. Die hatte sich bisher schon zu den Gewerbeplänen neutral verhalten. Ein erneutes Bürgerbegehren ist deshalb unwahrscheinlich.

Bad Bramstedt braucht Gewerbesteuer

Nachteil an dieser Lösung wäre aber, dass der Stadt damit dringend benötigtes Gewerbeland verloren ginge. Zehn Hektar stehen dort zur Verfügung. Wegen des immer noch fehlenden Generalentwässerungsplans können sie bisher nicht bebaut werden. Es gibt aber in der Wirtschaft reges Interesse an dem Land. Außerdem leidet Bad Bramstedt chronisch unter zu wenig Gewerbesteuereinnahmen. Nur fünf Millionen Euro fließen jährlich in den Stadthaushalt. Das ist nur ein Viertel dessen, was Kaltenkirchen an Gewerbesteuer einnimmt.

Nicht betroffen von den Plänen ist das Grundstück, das der Hamburger Prothesenhersteller Waldemar Link GmbH gekauft hat. Sie plant am Lohstücker Weg eine neue Produktionsstätte, hatte den Baustart 2022 aber wegen unkalkulierbarer Baukosten verschoben. Wann Baubeginn sein wird, war von dem Unternehmen bisher nicht zu erfahren.

Ganz vom Tisch ist auch das Wohnquartier Auenland an der Segeberger Straße nicht. Die Stadtverordnetenversammlung wird am kommenden Dienstag entscheiden, ob es dazu einen Bürgerentscheid geben wird. Einen entsprechenden Antrag hat die FDP gestellt. Diese Möglichkeit hat auch das Verwaltungsgericht ausdrücklich zugelassen. Wenn sich eine Mehrheit für das neue Wohnviertel mit bis zu 700 Wohneinheiten findet, könnten die Planungen sofort wieder anlaufen.

