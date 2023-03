﻿Manufaktur in Wittenborn: Lachs liegt zwei Tage im Rauch

„Die Fischmädchen“ – so heißt die Manufaktur, in der Britta Bischoff in Wittenborn Lachs veredelt. Der beliebte Fisch bekommt eine Spezialbehandlung mit einer geheimen Würzmischung, bevor er in den Räucherofen kommt. Und das dauert seine Zeit.

