﻿Die Linke will in Kaltenkirchen wieder durchstarten – mit voller Liste

Die Linke hatte in den vergangenen Monaten kaum mehr von sich reden gemacht in Kaltenkirchen. Nachdem zwei Stadtvertreter ihr Amt aufgegeben hatten, verloren die Linken ihren Fraktionsstatus. In der neuen Wahlperiode wollen sie nun aber wieder durchstarten.

Kaltenkirchen. Um die Linke war es in Kaltenkirchen in der letzten Zeit still geworden. Nachdem die beiden Stadtvertreter Hanno Knierim und Kirsten Jahnke im vergangenen Jahr zurückgetreten waren, verlor die Linke ihren Fraktionsstatus. Nur noch Gabriele Hosic konnte nachrücken, da nach ihr niemand mehr auf der Kandidatenliste gestanden hatte. Das soll sich in der kommenden Wahlperiode aber ändern. Die Linke wird zur Kommunalwahl am 14. Mai mit einer kompletten Liste antreten.

„Wir konnten alle 14 Wahlbezirke besetzen“, freut sich Sven Brunckhorst, der zusammen mit Gabriele Hosic (Platz 2) und Norbert Dachsel (Platz 3) die Liste anführt. „Wir hoffen natürlich auf den Einzug in die Stadtvertretung“, sagt der Aufzugsservicetechniker. Der 46-Jährige ist im Unternehmen Kuhne Aufzüge außerdem Betriebsratsvorsitzender und aktiv in der Gewerkschaft.

Die Linke ist seit zehn Jahren in Kaltenkirchens Stadtvertretung aktiv

Seit 2018 hat Brunckhorst als bürgerliches Mitglied im Sozialausschuss, im Bildungsausschuss und in diversen Arbeitsgruppen mitgearbeitet. Nun will er mit Listenplatz 1 Stadtvertreter und gegebenenfalls Fraktionssprecher der Linken in Kaltenkirchen werden. Gabriele Hosic ist seit Gründung 2007 Mitglied der Linken. Die 57-jährige Office-Managerin ist auch bei den Linken im Kreistag aktiv und steht dort ebenfalls auf Listenplatz 2.

Sollte die Linke es auch diesmal wieder schaffen, ins Stadtparlament einzuziehen, kann der Ortsverband sein zehnjähriges Jubiläum in Kaltenkirchens Stadtvertretung feiern. Denn bei der Kommunalwahl 2013 ergatterte die Linke mit 4,6 Prozent der abgegebenen Stimmen erstmals einen Sitz. Der damalige Linken-Stadtvertreter Danny Blechschmidt setzte sich in der Folgezeit mit diversen Anträgen für ein sozialeres und solidarisches Kaltenkirchen ein.

Die Linke will sich für bezahlbaren Wohnraum in Kaltenkirchen einsetzen

Bei der letzten Kommunalwahl 2018 erreichte die Linke in Kaltenkirchen 4,7 Prozent der Stimmen und konnte mit zwei Sitzen in die Stadtvertretung einziehen. Die Linke erhielt damit auch erstmals den Fraktionsstatus. Damals bekam Die Linke die meisten Stimmen im Wahlbezirk 4 (Rathaus, Holstenstraße) mit 9,7 Prozent. Für die Linken zogen Annika Gehrmann und Hanno Knierim ins Stadtparlament ein. Gehrmann wurde aufgrund ihres Wegzugs schon wenige Monate später von Kirsten Jahnke ersetzt. Doch das neue Duo hielt sich nicht bis zum Schluss der Wahlperiode. Knierim zog 2022 weg, Jahnke trat daraufhin zurück, übrig blieb Gabriele Hosic – und die Aberkennung des Fraktionsstatus.

Jetzt wollen die Linken in Kaltenkirchen wieder durchstarten und sich „für den kleinen Mann“ einsetzen, wie Brunckhorst sagt. Dazu gehören für sie zum Beispiel kostenlose Kitaplätze und bezahlbarer Wohnraum. „Nicht nur sozialer Wohnungsbau, auch bezahlbarer Wohnraum für die Mittelschicht, die sich die Mieten heutzutage kaum noch leisten kann“, so Brunckhorst. Außerdem wollen sich die Linken für die Umwelt einsetzen, für Radwegeausbau und – ganz wichtig – einen Gegenpol zur rechten Seite der Stadtvertretung bilden, der AfD, die ebenfalls mit 14 Listenplätzen zur Wahl antritt.