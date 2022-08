﻿Die Verwandlung der Schule am Burgfeld in Bad Segeberg

Noch läuft die Umgestaltung des Geländes der Schule am Burgfeld auf vollen Touren. Erste Ergebnisse sind aber bereits zu erkennen. Im Oktober soll alles fertig sein.

Es ist zweifellos eine der beeindruckendsten Verwandlungen der jüngeren Vergangenheit in Bad Segeberg: Wenn die Umgestaltung des Geländes der Schule am Burgfeld im Oktober wie geplant abgeschlossen ist, dann hat es sich von einer Asphaltwüste in einen kleinen Park verwandelt.

