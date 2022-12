﻿Die Weihnachtstrecker rollen wieder durch Bad Bramstedt und Umland

Mönkloh. Im Advent 2021 war es ein Riesenspektakel. Rund 50 Landwirte hatten sich abends in Mönkloh versammelt. Ihre Trecker waren mit Weihnachtsbeleuchtung in den verschiedensten Formen und Farben ausgestattet. Am Sonntag, 11. Dezember, gibt es eine Neuauflage.

Wie Britta Debus, Pressesprecherin der Mönkloher Weihnachtstreckerei, berichtete, wird der Korso diesmal noch länger. 60 festlich beleuchtete Trecker werden an den Start gehen und in einem langen Korso durch die Gemeinden Mönkloh, Weddelbrook, Hitzhusen, Föhrden-Barl und in diesem Jahr auch durch Bad Bramstedt fahren. „Im vergangenen Jahr hatten wir für Bad Bramstedt noch keine Genehmigung erhalten“, so Britta Debus.

Angemeldet haben sich Landwirte aus den Kreisen Segeberg, Steinburg und Pinneberg und weiteren Gemeinden. „Wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen“, sagt Britta Debus, und das meint sie nicht nur wörtlich. Die Zeiten seien für viele Menschen nicht gut. „Wir wollen ihnen Freude bereiten, Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“

Alle Teilnehmenden investierten viel Zeit und Geld in ihre Beleuchtung. „Keiner fährt so mit wie letztes Jahr, alle haben neue Beleuchtungen“, versichert Timo Plöhn, Veranstalter der Lichterfahrt. Die Idee zu dem Spektakel kam dem Junglandwirt gemeinsam mit seinem Freund Felix Barkhausen im vergangenen Jahr, nachdem einige Bauernverbände in anderen Regionen Deutschlands zu diesen Fahrten aufgerufen hatten. „Warum nicht auch bei uns so etwas machen?“, fragten sie sich und hatten innerhalb kürzester Zeit eine Flotte an weiteren Junglandwirten mit ihren Treckern zusammengestellt.

Auch Zuschauer sollen mit Beleuchtung kommen

Start ist um 17.30 Uhr in Mönkloh, die Route führt über Weddelbrook, Bad Bramstedt-Bissenmoor, Bad Bramstedt, Hitzhusen und Föhrden Barl. Verzögerungen seien wegen der Länge des Konvois nicht auszuschließen. Die Veranstalter freuen sich, wenn Besucher und Anwohner entlang der Route ihre Gehwege mit Laternen und Lichtern schmücken. Um das Passieren des Lichterzugs und möglicher Einsatzkräfte zu gewährleisten, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, nicht behindernd zu parken.