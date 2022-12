﻿Kreis Segeberg: Die „Zeitung zum Hören“ des DRK startet wieder

Itzstedt. "Läuft die Aufnahme?" Elisabeth Sander sitzt vor einem Mikrofon, in der Hand eine gedruckte Ausgabe der Segeberger Zeitung, und startet. Sie liest einen Artikel, der ihr sehr am Herzen liegt, laut vor und ins Mikro. Es geht um die Spendenaktion zugunsten der Familie, die bei einem Feuer in Pronstorf nicht nur Hab und Gut, sondern – noch viel schlimmer – zwei Kinder verloren hat. "Ich habe mir überlegt, dass ich den Bericht unbedingt vorlesen will", sagt Sander im Vorwege und legt los.

Die Ehrenamtliche gehört zum Team der „Zeitung zum Hören“, die nach einer zwei Jahre langen Pause nun wieder durchstartet. Mit neuem Team und viel Lust hat Diny Juds, beim DRK Segeberg Leiterin der Bereiche Schulung und Qualifikation, das Kommando übernommen. „Wir bereiten gerade die dritte CD vor“, berichtet Juds.

Projekt „Zeitung zum Hören“ gibt es beim DRK Segeberg seit 1998

1998 hatte das Segeberger Deutsche Rote Kreuz das Projekt ins Leben gerufen. Artikel der Segeberger Zeitung wurden damals auf Kassette aufgenommen und Sehbehinderten und Blinden zugestellt. Sie erhielten auf diesem Weg alle zwei Wochen einen Überblick über die Geschehnisse im Kreis Segeberg. In der DRK-Zentrale in Bad Segeberg fanden Aufnahme und Versand statt. Seit Dezember 2020 blieb es allerdings ruhig und die in Spitzenzeiten 80 Hörer mussten sich auf anderem Weg informieren.

Die ehrenamtlichen Vorleser waren außerdem in die Jahre gekommen oder hatte sich eine andere Tätigkeit gesucht, sodass eine neue Mannschaft her musste. Diny Juds gewann im Freundes- und Bekanntenkreis schnell neue Mitstreiter. Heute treffen sich Juds, Elisabeth Sander, Jörg und Tina Reimer, Ulli und Steffi Wiechern, Steffi Baustian und Carolin Heidmann im 14-Tage-Takt in Itzstedt beim ambulanten Dienst des DRK an der Segeberger Straße. Dort ist die Technik untergebracht.

Im Team wird entschieden, wer welchen Artikel vorliest. © Quelle: Nicole Scholmann

Ulli Wiechern ist eifriger Leser der Segeberger Zeitung und trifft eine Vorabauswahl von Berichten, die er ausdruckt und den anderen Vorlesern zur Verfügung stellt. Natürlich könne jeder Teilnehmer auch selbst schauen, welcher Bericht ihm wichtig sei, betonen die Projektteilnehmer. Dann kommen die Korken zum Einsatz. Jeder Ehrenamtliche nimmt einen zwischen die Zähne und versucht zu sprechen. „Damit üben wir die saubere Aussprache“, verraten sie. Das geht natürlich nicht ohne Gelächter über die Bühne.

Mitte November konnte die erste CD nach der Pause losgeschickt werden. Die Aufnahme ist etwa eine Stunde lang – je nachdem, wie viele Artikel vorgelesen werden. Etwa 15 Stück seien es, meinen die Ehrenamtlichen. Mit einem speziellen Computerprogramm werden die Geschichten aneinandergereiht und dann auf CD gebrannt.

In gelben Plastikumschlägen erfolgt der Versand. Das Versenden ist – wie auch die ganze „Zeitung zum Hören“ – kostenfrei. Das Projekt wird gefördert vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Die CD verbleibt beim Hörer, der Umschlag kann wieder in den Postkasten geworfen werden und geht zurück ans DRK.

Mit dem Korken zwischen den Zähnen üben Steffi Wiechern und Jörg Reimer die gute Aussprache. Das ist wichtig, damit die Artikel der "Zeitung zum Hören" gut verstanden werden. © Quelle: Nicole Scholmann

Nach den ersten beiden Neuausgaben haben sich immerhin gut 30 Hörer gemeldet, die wieder regelmäßig mit Neuigkeiten versorgt werden wollen. „Weitere Hörer sind ausdrücklich willkommen“, betont das Team der „Zeitung zum Hören“. Sie können sich beim DRK in Bad Segeberg, Kurhausstraße 57, Telefon 04551/9920 melden. „Alle sind froh und glücklich, dass es wieder weitergeht“, sagt Diny Juds. Sie habe viele positive Nachrichten bekommen.

Gesucht werden auch weitere Vorleser – und eine Festplatte, auf der die Texte problemlos gespeichert werden können. Ganz wichtig ist dem Team, dass es verlässlich sei und alle zwei Wochen die CD auf die Reise schickt. Die Ehrenamtlichen legen großen Wert darauf, ihren Hörern Nachrichten zu senden, die regional und heimatverbunden seien – deshalb greifen sie auf die Segeberger Zeitung zurück.