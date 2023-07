Diebstähle aus Autos im Kreis Segeberg: Wem wurde etwas gestohlen?

Bad Segeberg. Nach einem Diebstahl aus einem Auto in Blunk hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Sie vermutet, dass der Mann auch für andere Taten verantwortlich sein könnte, und sucht nun weitere Geschädigte.

Am Sonntagmittag, 2. Juli, bemerkte ein Anwohner in der Dorfstraße in Blunk einen Mann, der in seinem Auto saß. Das Fahrzeug war nach Polizeiangaben nicht abgeschlossen. Als der Autobesitzer den Mann ansprach, flüchtete dieser. Später bemerkte der Mann, dass ihm ein Ladekabel aus dem Auto fehlte.

Die Polizei konnte anhand einer Personenbeschreibung den Tatverdächtigen in einem Getreidefeld festnehmen. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen 24-Jährigen aus Bad Segeberg. Bei ihm wurden das Ladekabel und etwas Münzgeld gefunden.

Diebstähle aus unverschlossenen Autos im Kreis Segeberg: Wer ist außerdem betroffen?

In unmittelbarer Nähe des Tatortes in der Dorfstraße fanden die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben zudem ein neuwertiges weißes Mountainbike von Serious, Typ Rockville, mit Helm und einer bunten Einkaufstasche, das bislang keiner Anzeige zugeordnet werden konnte. In der Tasche befanden sich laut Polizei typische im Auto aufbewahrte Gegenstände wie Sonnenbrillen und Zigarettenschachteln, die möglicherweise aus weiteren Diebstählen stammen könnten.

Dieses Mountainbike wurde am Sonntag in Blunk gefunden. © Quelle: Polizeidirektion Bad Segeberg

Ein möglicher Fall ereignete sich am Sonntagvormittag im Krähenberg in Rickling. Hier wurden nach Polizeiangaben eine Sonnenbrille und Zigaretten aus einem unverschlossenen Auto gestohlen. Die Personenbeschreibung passe zu dem Fall in Blunk. Der Dieb soll in Rickling mit einem weißen Mountainbike geflüchtet sein.

Die Polizei vermutet weitere Geschädigte. Diese und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04328/4299930 oder per Mail: Rickling.PSt@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

