Diebstahl in Alveslohe: Täter klauen Teleskoplader

Alveslohe. Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat auf einem Betriebsgelände in der Schafskoppel in Alveslohe. Dort klauten die Täter einen Teleskoplader.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der Radlader in der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, auf dem gewerblichen Betriebsgelände gestohlen.

Claas-Radlader in Alveslohe gestohlen

Bei dem Radlader handelt es sich um das Modell Scorpion des Herstellers Claas. Das Arbeitsfahrzeug in der Farbe Grün hat laut Polizei einen Neupreis von rund 50 000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen der Tat. Weiter sucht die Polizei Menschen, die ein solches Fahrzeug gesehen haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040/528060 entgegen.