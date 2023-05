Diebstahl in Bad Bramstedt: Unbekannter schleicht sich ins Haus, Bewohnerin im Garten

Bad Bramstedt. Bei einem sogenannten Einschleichdiebstahl ist einer Seniorin in Bad Bramstedt Schmuck und Geld gestohlen worden. Sie arbeitete im Garten, als ein unbekannter Täter sich in ihr Haus im Stedingweg schlich, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Schaden dürfte sich demnach auf circa 3000 Euro belaufen. Nun warnt die Polizei im Kreis Segeberg vor der Masche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut der Ermittler war die Seniorin am Freitagvormittag zwischen 11 und 12 Uhr in ihrem Garten beschäftigt und stellte bei ihrer Rückkehr ins Haus fest, dass mehrere Schmuckstücke und Bargeld fehlten. Vermutlich dürfte ein Unbekannter das Wohnhaus durch die offenstehende Terrassentür betreten und die Gegenstände gestohlen haben, so die Polizei.

Eine Nachbarin konnte sich demnach an einen Mann erinnern, der während des Tatzeitraums das Grundstück der Rentnerin betrat. Der mutmaßliche Täter war demnach circa 25 Jahre alt, zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle Haare, die an den Seiten kurz und oben länger gewesen sein sollen. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet.

Einschleichdiebstahl in Bad Bramstedt: Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel. 04551 8840. Neben Identität und Fluchtrichtung des Unbekannten könnten auch Beobachtungen über Fahrzeuge in Tatortnähe wichtig sein, so die Ermittler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Angesichts des sonnigen Wetters und der damit zunehmenden Gartenarbeit bittet die Polizei zudem um erhöhte Aufmerksamkeit. Diebe würden es auch nutzen, wenn Bewohner ihr Haus nur kurz verließen, um sich durch offenstehende oder nicht abgeschlossene Türen unbemerkt ins Haus zu schleichen. Die Täter hätten es in der Regel auf leicht zu transportierende Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck abgesehen.