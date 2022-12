﻿Dies ändert sich beim HVV: Preise, Linien, 49-Euro-Ticket, Prepaid-Card

Was sich bei Fahrplänen ändert

Über Weihnachten und Silvester/Neujahr gibt es Sonderfahrpläne im Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember sind und werden noch einige Verkehrslinien ausgebaut. Wegen der Elektrifizierung der Strecke zwischen Eidelstedt und Kaltenkirchen wird vom 16. Januar bis 19. August die Linie A1 zwischen Ellerau und Burgwedel gesperrt, ab dem 20. August der Abschnitt zwischen Eidelstedt und Schnelsen. Zwei zusätzliche Züge der A3 fahren künftig am Sonntagmorgen: Ab Ulzburg-Süd in Richtung Elmshorn ab 5.43 Uhr, ab Elmshorn in Richtung Ulzburg-Süd ab 6.49 Uhr. Das Busnetz in Henstedt-Ulzburg ist stark ausgebaut und wird durch einen On-Demand-Verkehr (hvv hop) verstärkt. In Bad Segeberg ist nun das Gewerbegebiet Rosenstraße mit einem Stadtverkehr angebunden. Mehr Informationen gibt es unter hvv.de, über die HVV-App und per Telefon 040/19449. Gedruckte Fahrplanbücher werden nicht mehr ausgegeben. Sie wären, so der HVV, wegen etlicher Änderungen während eines Jahres schnell inaktuell.