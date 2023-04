﻿Thema vertagt: Dämpfer für Initiative Bikepark in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg. Das Anliegen der jungen Henstedt-Ulzburger ist verständlich: Sie fordern seit Jahren einen Bikepark in Henstedt-Ulzburg, in dem sie nach Lust und Laune mit ihren speziellen Rädern über Hügel springen, enge Kurven fahren und so sportlich ihre Freizeit verbringen. Etliche von ihnen fahren zu Bikepark-Anlagen in der Region, denn in Seth oder Schmalfeld gibt es bereits solche Gelände. In Rellingen wird in Kürze ein großer Bikepark eröffnet. Im Jugendausschuss am Dienstagabend gab es allerdings einen Dämpfer. Die Fraktionen wurden mit einem völlig neuen Standort konfrontiert – und mit einer Kostenvorhersage von einer Million Euro.

Seit vier Jahren wird in Henstedt-Ulzburg über einen Bikepark diskutiert. Es kristallisierte sich früh der Standort Bürgerpark heraus. Dort gibt es die nicht mehr genutzte Tennisanlage, an der die Skaterbahn angrenzt. Der SVHU als größter Sportverein im Ort konnte 2021 als Partner gewonnen werden, die Eltern, Kinder und Jugendlichen gründeten die Initiative Bikepark Henstedt-Ulzburg. Und die Planung begann.

In Mühbrook bei Neumünster gibt es ein Freizeitgelände für Biker. Die Henstedt-Ulzburger wünschen sich auch einen Bikepark. © Quelle: Frank Scheer

Die Situation änderte sich allerdings, als der SVHU sich aus der Kooperation zurückzog. Die Kosten dieser Anlage wären für den Verein zu hoch, lautete die Begründung. Dann plötzlich war der Initiative der alte Tennisplatz nicht passend genug geschnitten. In einem Workshop wurden – ohne Beteiligung der Politik – die Wünsche und Vorstellungen der Jugendlichen erarbeitet. Ein Planungsbüro moderierte die Veranstaltung. Das Ergebnis des Workshops wurde der Politik nicht zur Verfügung gestellt.

Anne Neufert vom Sachgebiet Grünplanung im Rathaus Henstedt-Ulzburg sprach im Jugendausschuss von acht Standorten, die untersucht worden sind. Zwar sei der Bürgerpark als „sehr gut geeignet“ eingestuft worden – aber ebenfalls auch ein Acker an der Kisdorfer Straße hinter der Kleingartenanlage. Dort ist die Gemeinde Henstedt-Ulzburg im Besitz der Fläche. Die, so Initiative und Verwaltung, solle genutzt werden.

Im Sommer 2021 waren Rosario Cassara (rechts) vom SVHU und Nils Ebsen von der Bikeinitiative Henstedt-Ulzburg noch Seite an Seite. Sie wünschten sich eine Mountainbike-Strecke auf den verwahrlosten Tennisplätzen am Bürgerpark. Mittlerweile hat sich der SVHU aus dem Projekt verabschiedet. © Quelle: Nicole Scholmann

Die Fraktionen waren verblüfft. Von einem neuen Standort sei nie die Rede gewesen. Und auch bei den prognostizierten Kosten für den Bau blieb den Kommunalpolitikern die Spucke weg. Rund eine Million Euro – so heißt es in der Vorlage der Verwaltung – werde die Anlage kosten. Zentral liege die Fläche nun auch nicht gerade. Generell wolle man den Jugendlichen ein neues Freizeitangebot schaffen, betonten alle Vertreter der Fraktionen. Allerdings gebe es noch zu viele offene Fragen. Thema vertagt, hieß es. Vor der Kommunalwahl wird es nicht erneut auf den Tisch kommen.

Neuer Workshop zum Bikepark Henstedt-Ulzburg

Nils Ebsen und Nadine Hoppe, Sprecher der Initiative Bikepark Henstedt-Ulzburg, und ihre Mitstreiter hatten mit einem anderen Ergebnis der Diskussion gerechnet. „Ich sehe bei uns viele traurige Gesichter“, gab er zu. Sein Vorschlag: Ein neuer Workshop zusammen mit der Politik. „So wie jetzt kommen wir nicht weiter.“