﻿Zum Karriereende: Dressurreiterin Karin Lührs aus Neversdorf verrät ihr Erfolgsrezept

Neversdorf. Schritt für Schritt folgt Royal Chocolate, liebevoll Schoki genannt, seiner Besitzerin Karin Lührs entlang des Wiesenwegs. Die Ohren sind nach vorne gespitzt, der Blick ist wachsam – mit seiner Körpersprache signalisiert das dunkelbraune Pferd sein Interesse und Vertrauen. Knapp zehn Jahre sind die beiden schon ein unschlagbares Team, haben nach einem holprigen Start gemeinsam viele Siege errungen. Doch jetzt hat die Neversdorferin nach mehr als 45 Jahren im Dressursport ihre Reitkarriere beendet.

„Für mich ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um aufzuhören“, sagt Karin Lührs. „Ich habe alles erreicht, was ich wollte und möchte meine Prioritäten künftig anders setzen.“ Die 59-Jährige blickt als Koryphäe auf ihrem Gebiet auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück: In ihrer Karriere hat sie für ihren Heimatverein Neuengörs mehr als 80 Siege und 600 Platzierungen in der schwersten Dressurklasse erzielt, das Goldene Reitabzeichen erlangt – und mit ihrem Schoki im Jahr 2020 sogar den Grand Prix Special gewonnen, der als schwerste internationale Dressurprüfung gilt.

Erfolgreiche Dressurreiterin: So hat Karin Lührs ihre Erfolge erzielt

Ganz nebenbei leitet sie in zweiter Generation den familiengeführten Dressurstall Hof Lührs mit zehn Pferden in Neversdorf, bildet junge Reiter aus und hält Lehrgänge. All diese Erfolge verdanke sie vor allem drei, für sie wichtigen, Parametern: der Liebe zum Sport sowie den Pferden, Disziplin und Ehrgeiz. „Ich bin schon immer ein Wettkampf-Typ gewesen“, verrät die Reiterin. „Mich motiviert es, durch gezieltes Planen und Trainieren eine gewünschte Leistung abrufen zu können.“ Deshalb habe sie auch zusätzlich zum Reitsport knapp 20 Jahre Handball beim SV Todesfelde gespielt.

Die Liebe zu den Pferden wurde Karin Lührs quasi in die Wiege gelegt: Seit dem Jahr 1969 hat ihr Vater Ludwig auf dem weitläufigen Hof in Neversdorf Pferde gezüchtet. Schon als kleines Kind saß sie das erste Mal auf einem Pferderücken – und hat mit 13 Jahren die erste Dressurprüfung abgelegt. Nach dem Abitur wollte sie eigentlich Gymnasiallehrerin werden, hat sowohl Studium als auch Referendariat absolviert, sich letztendlich aber für den Reitsport entschieden. „Meine Begeisterung für das Reiten war einfach noch größer“, erklärt Lührs. „Heute hilft mir die pädagogische Ausbildung jedoch dabei, gut zu unterrichten.“

Dressurprüfungen verlangen umfangreiches Training

An der Dressur fasziniere sie vor allem die Ästhetik, Eleganz sowie die ausgereifte Technik. „Du musst deinem Pferd von Grund auf alles beibringen und baust dabei eine ganz besondere Bindung auf.“ Hinter ihrem Erfolg steckt eine Menge Arbeit: Sechs Mal die Woche sitzt die Neversdorferin im Sattel und hat bis zu 20 Turnieren im Jahr bestritten. Einfach sei das nicht immer gewesen: Als sie Schoki beispielsweise vor zehn Jahren erworben habe, sei dieser total verängstigt gewesen, bei jedem Geräusch zusammengeschreckt. „Da hilft nur individuelles Training sowie eine gute Haltung mit viel Licht, Luft und Bewegung.“

2009 war Karin Lührs bei der Baltic Horse Show in Kiel auf Platz zwei in der Dressur. © Quelle: Uwe Paesler/Archiv

Über die Jahre hat Lührs viel erlebt und den Pferdesport in vollen Zügen genossen: von internationalen Turnieren in Holland, Polen und England bis zur Veröffentlichung ihres eigenen praxisorientierten Dressurbuchs. Besonders in Erinnerung geblieben sind ihr die vier gewonnen Landesmeisterschaften gemeinsam mit ihrer Mannschaft vom Reit- und Fahrverein Neuengörs. „Normalerweise bist du als Reiterin nur auf dich allein gestellt und dieses kameradschaftliche Gefühl war einfach toll.“

Fortan möchte sie sich mehr Zeit für ihren Lebenspartner nehmen, mal wieder entspannt in Urlaub fahren. „In den letzten Jahren konnte ich durch meine vielen Turniere und die Arbeit auf dem Hof nie länger als sieben Tage verreisen.“ Ganz aufgeben will sie den Reitsport aber nicht: Ihren Aufgaben im Dressurstall und als Ausbilderin bleibt sie treu, außerdem wird sie auf den Turnieren weiterhin als Richterin tätig sein.

