Abi-Jahrgang der Schule am Burgfeld in Bad Segeberg organisierte Blutspenden

Premiere in der Schule am Burgfeld in Bad Segeberg: Erstmals hatte der Abitur-Jahrgang der Gemeinschaftsschule mit Oberstufe gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst Nord-Ost einen Spendetermin organisiert. Am Ende waren alle zufrieden.