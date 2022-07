Kaltenkirchen. Da wurde es selbst im 40-Tonner des DRK-Landesverbandes zu eng: Das DRK aus Kaltenkirchen hat am Wochenende das restliche Material für den Sanitätsdienst für das Open Air-Festival in Wacken verladen und musste etwas improvisieren. „Wie viele Paletten bekommst du noch drauf?“, fragte DRK-Bereitschaftsleiter Nils Bade. Die Antwort sorgte für Stirnrunzeln, denn es standen noch mehr als drei Paletten und Rollcontainer in der großen Halle des Deutschen Roten Kreuzes. Alles musste aufs Festivalgelände, denn wirklich alles wird gebraucht. Also mussten auch die anderen Einsatzfahrzeuge der Kaltenkirchener mit Material gefüllt werden.

Das DRK aus Kaltenkirchen organisiert zusammen mit vielen anderen Organisatoren zum 16. Mal den Sanitätsdienst in Wacken. Nach drei Jahren Corona-Pause geht es jetzt am Donnerstag wieder los mit dem Wacken Open Air mit 75.000 Besuchern aus der ganzen Welt.

Material aus Kaltenkirchen auch in Hessen gefragt

"Das ist quasi ein Mini-Krankenhaus, das wir hier verladen", sagt Jürgen Schumacher, Vorsitzender des DRK in Kaltenkirchen, nicht ohne Stolz. Über die Jahre hat sein Team so viel Ausrüstung angeschafft, dass ein Festival dieser Dimension kein Problem mehr ist. Auch die Werner Rennen auf dem Flugplatz Hartenholm wurden vom DRK betreut. "In Hessen findet immer der Hessentag statt. Da fragt uns das DRK vor Ort auch immer, ob es unsere Ausrüstung bekommen kann. Das ist kein Problem", erzählt Schumacher.

Das Deutsche Rote Kreuz aus Kaltenkirchen ist bereits zum 16. Mal für den Sanitätsdienst beim Wacken-Festival gebucht worden. © Quelle: Nicole Scholmann

Die Ehrenamtlichen nehmen auf das Wacken Open Air alles mit, was für mögliche Einsätze gebraucht wird. Die Rettungstaschen für die Fußstreifen sind gefüllt, in dem Zelt, das zur Verfügung steht, wird „alles für ein Krankenhaus auf dem Acker“ gelagert. Das DRK Kaltenkirchen hat in Wacken den Sanitätsdienst übernommen, der Rettungsdienst wird von der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) wahrgenommen, die während der Festivaltage die größte Rettungswache des Landes direkt neben dem DRK-Camp betreibt.

Kaltenkirchener sichern schon den Festivalaufbau in Wacken ab

Bereits seit dem 25. Juli ist das Rote Kreuz in Wacken und sichert schon den Aufbau ab. „Bisher hatten wir noch nichts Größeres“, berichtet Schumacher. Die „heiße Phase“ startet am Mittwochabend, wenn die ersten Bands bereits auftreten und die Besucherinnen und Besucher nach Wacken strömen. „Die Leute sind heiß wie Frittenfett aufs Festival“, meint Nils Bade. Und auch seine Ehrenamtlichen freuen sich nach der Pandemie bedingten Pause auf den Einsatz in Wacken. „Aber die drei Jahre Pause waren auch ganz gut für das familiäre Umfeld“, gibt er schmunzelnd zu. Schließlich nehmen er und seine Kollegen sich extra Urlaub, um in Wacken im Einsatz zu sein. Das komme nicht bei jedem Familienmitglied gut an.

Mit alten Festival-Shirts von 2019 ausgestattet packten die Kaltenkirchener DRKler den 40-Tonner mit Material, das benötigt wird. © Quelle: Nicole Scholmann

Die Corona-Pandemie sorgt immer noch dafür, dass die Rettungskräfte deutlich mehr Desinfektionsmittel im Gepäck haben sowie 4000 FFP2-Masken und 8000 weiteren Mund-Nasen-Schutz. Im Patientenkontakt werde selbstverständlich eine Maske getragen, auch in den Innenräumen werde wert auf den Schutz gelegt, betont Bade. Außerdem sind 20 Prozent mehr Einsatzkräfte eingeplant, um Ausfälle wegen einer Corona-Infektion auffangen zu können.

„Meine Musik ist das nicht“, gibt Nils Bade zu, dennoch freue er sich aufs Heavy-Metal-Festival im ansonsten beschauliche Wacken, das eines der größten Festivals dieser Art auf der Welt ist. Die Besucher seien im übrigen friedlicher, als manch einer denke.