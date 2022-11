﻿DRK Rettungshundestaffel: Wie Hunde bei der Rettung von Menschen helfen

Boostedt. Eine grüne Jacke ragt zwischen abgebrochenen Ästen hervor, mitten im Wald liegt ein Mann auf dem Boden. Wenn ihn hier niemand findet, schwebt er in Lebensgefahr – in der Nacht sollen die Temperaturen unter den Nullpunkt sinken. Plötzlich durchbricht das Klingeln einer Glocke die Stille, Hundepfoten wehen bunte Blätter durch die Luft und ein Schäferhund sprintet durch das Gehölz.

Kurz vor dem Mann kommt er zum Stehen und fängt an, laut anzuschlagen. Wenige Minuten später erreicht der Hunderettungsführer die Stelle. In dem Training auf dem Truppenübungsplatz in Boostedt simuliert die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) immer wieder mögliche Einsatzszenarien.

DRK Rettungshundestaffel wird von der Polizei zur Suche von Vermissten angefordert

Ausgebildete Rettungshunde helfen bei der Suche nach vermissten Menschen und werden bei einem Vermisstenfall von der Polizei angefordert. Ein einziger Hund kann dabei eine komplette Feuerwehrmannschaft ersetzen. Je nach Einsatzbereich lassen sich die Hunde in drei Kategorien einteilen: Flächenhunde, Trümmerhunde und Mantrailer.

Bei der Flächen- und Trümmersuche trainieren die Hunderettungsführer ihre Vierbeiner darauf, bestimmte Gebiete nach Menschen zu durchkämmen. „Die Hunde laufen frei durch den definierten Bereich und zeigen mit einem Bellen alles an, was Mensch ist“, sagt Stephan Balk, Leiter der DRK Rettungshundestaffel aus dem Kreis Segeberg. Im Gegensatz dazu werden Mantrailer-Hunde bei der Verfolgung eines individuellen Geruchs eingesetzt.

DRK Rettungshundestaffel: Durchschnittlich zwischen 20 und 50 Einsätze im Jahr

Seit über 20 Jahren gibt es die DRK Rettungshundestaffel im Kreis Segeberg. Pro Jahr finden durchschnittlich zwischen 20 und 50 Einsätze statt. In der Regel suchen die Tiere nach dementen und orientierungslosen Menschen aus dem Altenheim, die sich Verlaufen haben. Aber auch alkoholisierte Personen oder Menschen, die Selbstmord begehen wollen, werden häufig vermisst. Zweimal pro Woche trainieren die ehrenamtlichen Helfer an unterschiedlichen Orten im Kreis Segeberg. Dazu gehören Wälder, Parkanlagen, Industriegebiete – überall, wo sie die Erlaubnis erhalten haben.

Zur Zeit sind 17 Hunde in der Rettungshundestaffel, sieben von ihnen haben die Ausbildung zum Rettungshund bereits erfolgreich absolviert. „Unser Erfolgstrick bei der Ausbildung ist der Spaßfaktor“, verrät Stephan Balk. „Wir bilden nur über positive Bestätigung aus: Immer, wenn ein Mensch gefunden wird, gibt es eine Belohnung für den Hund.“ Er selbst ist schon seit 2002 dabei und hat sich speziell für die ehrenamtliche Arbeit seine Hunde gekauft.

In jedem Training übt die Staffel mögliche Einsatzszenarien

Bevor es mit dem Training losgeht, sammeln sich die Freiwilligen mit ihren Hunden zur Lagebesprechung. Heute sind sieben Vierbeiner dabei, unter anderem ein brauner Labrador, ein Australian Shepherd und ein Schäferhund. Alle Hunde tragen zur Wiedererkennung eine orange Kenndecke mit dem DRK-Logo und einer kleinen Glocke.

Dieses Mal hat sich Teilnehmerin Sabine Schilling ein mögliches Szenario ausgedacht. „Heute morgen ist ein Mann zum Geocaching gegangen und seitdem nicht wiedergekommen.“ Auf dem Sandweg zeichnet die Hundeführerin das abzusuchende Gebiet ein, dann ist der erste Hund an der Reihe.

Eine Schäferhündin wird abgeleint und rennt in den Wald. Wenn sie mit einem Teilstück fertig ist, kommt sie zurückgelaufen und ihre Besitzerin schickt sie in die nächste Richtung. So geht es weiter bis sie die versteckte Person findet. Währenddessen warten die anderen Tiere in vorgesehen Boxen im Auto. Pro Training kommt jeder Vierbeiner zweimal an die Reihe. Falls ein Hund bei bestimmten Themen noch Probleme hat, werden zwischendurch kleine Übungen eingebaut.

Häufig enden die echten Einsätze ohne das Auffinden der vermissten Person. Da jeder Hund der Staffel nur ein zugeteiltes Gebiet durchsucht, kann es eben sein, dass sich niemand in dieser Fläche aufhält. In diesem Fall geben die Hundeführer den jeweiligen Bereich wieder frei. Während seiner 20 Jahre bei der Rettungshundestaffel hat Stephan Balk erst einmal mit seinem Hund den gesuchten Menschen gefunden. Bei ihm war es eine Frau, die nach einem Ehestreit alkoholisiert weggelaufen war.

Vermisstensuche: Auch Ihre Vierbeiner können mithelfen

Wer auch ein Teil der Rettungshundestaffel werden möchten, darf Kontakt mit dem DRK aufnehmen. Nach einem Probetraining können die Interessierten entscheiden, ob sie mitmachen möchten. Das erste halbe Jahr hat das Hunderettungsteam Probezeit. In dieser Zeit testen die Ausbilder, ob der Hund sich für die Rettungssuche eignet.

Wichtig sei, dass der Hund körperlich fit ist, sich für Belohnungen interessiert und sich traut, weiter vom Besitzer wegzulaufen. „Wenn ich mit einem neuen Hund spiele und er dann wild durch den Wald tobt, ist das schon eine gute erste Basis“, ergänzt Stephan Balk.

Die Ausbildung dauert zwischen zwei und drei Jahren. In dieser Zeit lernt auch der Hundeführer spezifische Inhalte. Dazu gehört die Erste Hilfe am Mensch und Hund, die Orientierung im Gelände, Einsatztechniken und Sprechfunk.

Für eine zielgerichtete Suche setzt das Team teilweise auch Seifenblasen ein. „Wir ziehen Seifenblasen durch die Luft und können dadurch erkennen, aus welcher Richtung der Wind weht und die Duftstoffe der Menschen transportiert“, berichtet Sabine Schilling. So würden sie entscheiden, von wo sie mit der Suche starten. Nach dem erfolgreichen Bestehen der Prüfung, muss diese alle zwei Jahre wiederholt werden.

Jedes Mitglied schenkt der Rettungshundestaffel viel Freizeit. Ein Einsatz kann mitten in der Nacht starten oder während der Arbeitszeit. Was sie motiviert, sei die gemeinsame Arbeit mit ihren liebsten Vierbeinern – und das Gefühl, der Gesellschaft etwas zurück zu geben.