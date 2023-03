﻿E-Bikes im Ohlandpark: Küstenrad kommt nach Kaltenkirchen

Kaltenkirchen. Im vergangenen Dezember hatte das Geschäft „Schuh-Plus“ im Ohlandpark seine Türen geschlossen und eine Lücke in der Ladenstraße hinterlassen. Diese wird nun wieder gefüllt: Das Kieler Unternehmen „Küstenrad“ will dort auf 520 Quadratmetern seine achte Filiale eröffnen. Küstenrad hat sich auf den Verkauf von E-Bikes spezialisiert.

„Wir möchten der erste Ansprechpartner in Sachen E-Bike-Beratung in Schleswig-Holstein werden“, sagt Marketingleiter Felix Habke. Jedes Jahr will Küstenrad zwei neue Stores eröffnen, um irgendwann im gesamten Bundesland flächendeckend vertreten zu sein. In diesem Jahr gehören die Standorte Kaltenkirchen und Plön (Eröffnung im Juli oder August) dazu. Sieben Stores gibt es schon, darunter in Neumünster, in Eckernförde, in Pinneberg und zwei in Kiel.

Termine zur Beratung bei Küstenrad werden online gebucht

E-Bike-Fans können sich jedenfalls freuen: Ab Juni stehen zwischen 100 und 150 Pedelecs im neuen Store. „Das sind Ausstellungsstücke, die zur Beratung und auch zum Probefahren bereit stehen“, erklärt Christian Henke, Referent der Geschäftsführung. Denn Küstenrad hat ein spezielles Konzept: Die Kunden buchen Online einen Termin im Store. Im Geschäft werden sie dann ausführlich beraten.

Danach folgt die Bestellung des Bikes, das aus dem Zentrallager in Neumünster ein paar Tage später angeliefert wird. „Laufkundschaft wird natürlich auch bedient“, sagt Henke. Zur Beratung gehört unter anderem auch ein Smart-Body-Scanner, der die Körpergröße, Arm- und Beinlängen für die perfekten Einstellungen am Fahrrad misst.

„Wir haben aus jedem Preissegment die besten E-Bikes“, sagt Henke. Die Preise beginnen bei 2500 Euro. Zum Angebot gehören auch Bambus-Räder der Marke „My Boo“, die Teil des Unternehmens ist. Die Pedelecs können übrigens nicht nur gekauft, sondern auch geleast werden. Eine eigene Werkstatt ist ebenfalls im Store-Konzept enthalten. Dort bekommen die Bikes ihren regelmäßigen Check-Up und werden natürlich auch repariert.

Für die neue Küstenrad-Filiale werden noch Mitarbeiter gesucht

Bis Juni ist nicht mehr viel Zeit. Der Umbau gehe fix, das Raumkonzept sei in allen Filialen gleich, sagt Henke. Was das Küstenrad-Unternehmen etwas mehr beschäftig als der Umbau, ist die Besetzung der Mitarbeiterstellen. „Bis zu acht Personen sollen hier in Kaltenkirchen arbeiten“, sagt Felix Habke. Benötigt werde jemand für den Empfangstresen, vier Personen für Verkauf und Beratung sowie drei Mitarbeitende in der Werkstatt. „Wir nehmen auch gerne Quereinsteiger“, sagt Habke.

Neben der besten E-Bike-Beratung will Küstenrad auch der beste Arbeitgeber im Fahrradverkauf sein. Flache Hierarchien, ein freundschaftliches Umfeld und faire Bezahlung seien bei ihnen die Basis dafür. Hinzu kommen so einige Benefits. „In unseren Läden gibt es standardmäßig eine Müsli-Bar, frisches Obst, Kuchen und Kaffee für die Angestellten“, sagt Habke. Außerdem wirbt das Unternehmen mit Sportangeboten, günstigem E-Bike-Leasing und Geschäftsreisen zu Herstellern der Bikes. Die Kernarbeitszeit geht von 10 bis 18 Uhr. Sonnabends hat der Store von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Wer sich für einen Job bei Küstenrad interessiert, kann am Mittwoch, 19. April, ab 17 Uhr in den Ohland-Park kommen. „Dann haben wir ein offenes Recruting“, sagt Habke. Also ein lockeres Kennenlernen zwischen Unternehmen und potenziellen Arbeitnehmern. „Wir bieten ein niedrigschwelliges Bewerben an. Wer will, kann zum Recruting schon einen Lebenslauf mitbringen, ist aber kein Muss.“

Infos gibt es unter www.kuestenrad.de. Bevor der Laden eröffnet wird, soll es eine Soft-Opening-Woche mit speziellen Angeboten geben. Am Eröffnungstag wird dann gefeiert – mit Grillwürsten, auch in Veggie, Getränken und Aktionen.