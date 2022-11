﻿Ehepaar Klitzing aus Wiemersdorf verrät das Geheimnis ihrer Liebe

Gertraud und Paul Klitzing aus Wiemersdorf feiern ihre Gnadenhochzeit. Im Jahr 1950 hat sich das Paar beim Tanzen kennengelernt und ist seitdem unzertrennlich. Was ist das Geheimnis ihrer großen Liebe?

Wiemersdorf. Nicht viele Paare haben das Glück, den 70. Hochzeitstag gemeinsam miteinander zu erleben. Laut dem Statistischen Bundesamt lassen sich jährlich rund 150 000 Ehepaare scheiden. Gertraud und Paul Klitzing beweisen, dass es die wahre Liebe noch immer geben kann. Hand in Hand sitzen sie auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer, lächeln verschmitzt und feiern ihre Gnadenhochzeit. „In all den guten und schlechten Zeiten haben wir immer zusammengehalten“, sagt Gertraud Klitzing.