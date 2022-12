﻿Ein Wolf hat in Schmalfeld Bauer Schütts Schafe getötet

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Sonnabendabend in Kaltenkirchen: Ursache war ein unsachgemäß betriebener Kohleofen in einem Mehrfamilienhaus am Flottkamp. 18 Menschen wurden vorübergehend ins Freie gebracht, vier von ihnen in umliegende Kliniken transportiert.