Einbruch bei Juwelier in Bad Segeberg

Bad Segeberg. In Bad Segeberg soll in ein Juweliergeschäft eingebrochen worden sein. Die bisher unbekannten Täter sollen dabei Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben, so die Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Einbruch wurde der Polizei Donnerstagnacht, 6. Juli, gegen 3.30 Uhr gemeldet. Die Polizei bemerkte am Tatort in der Kurhausstraße in Bad Segeberg im Bereich Große Seestraße eine gewaltsam geöffnete Tür. Die Täter sollen nach Polizeiangaben nicht mehr im Geschäft gewesen sein.

Raub in Bad Segeberg: Diebe vermutlich von Parkplatz geflohen

Die Polizei suchte nach den Tätern unter anderem mit Hunden – einer der Polizeihunde nahm eine Spur in Richtung des nahe gelegenen Rewe-Parkplatzes auf, die sich dort verlor. Möglicherweise habe sich der Täter von hier aus mit einem Fahrzeug entfernt, so die Polizei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Tel. 04551/884-0 zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, insbesondere auf dem Supermarktparkplatz.

KN