Einbruch bei Juwelier Uhren-Richter in Bad Segeberg: Schmuck gestohlen

Großeinsatz nach einem Einbruch in das Juweliergeschäft Uhren-Richter in der Kurhausstraße in Bad Segeberg: Polizei suchte mit Hunden und einem Hubschrauber nach den Einbrechern, die Schmuck gestohlen haben. Was wir zu dem Diebstahl bislang wissen – ein Überblick.

Bad Segeberg.Mit einer unbekannten Menge an Uhren und Schmuck sind in der Nacht zu Freitag Diebe in Bad Segeberg entkommen. Die Polizei sucht nach ihnen – bislang ohne Erfolg.

Was zur Stunde bekannt ist: Die Diebe sollen am Freitag, 27. Mai 2022, gegen 2.45 Uhr gewaltsam in das Juweliergeschäft in der Kurhausstraße in Bad Segeberg eingedrungen sein, berichtet Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg. Sie haben an den Scheiben Hebel angesetzt.