Einbrecher nutzen gekipptes Fenster in Boostedt – Spielkonsole geklaut

Boostedt. Die Polizei Segeberg ermittelt nach einem Wohnungseinbruch in Boostedt am Freitag, 30. Juni. Unbekannte hatten sich über ein gekipptes Fenster gewaltsam Zutritt in die Wohnräume einer Souterrainwohnung verschafft. Nach Polizeiangaben durchsuchten die Täter die Wohnräume und entwendeten unter anderem eine Spielkonsole. Der Schaden wird auf knapp 1000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg ermittelt und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/202-0 und per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

KN