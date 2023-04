Nach Einbruch in Arztpraxis in Kaltenkirchen: 17-Jähriger versteckte sich

Ein 17-Jähriger aus Hamburg ist am Wochenende in eine Arztpraxis in Kaltenkirchen eingebrochen. Da er einen Alarm auslöste, flog der Einbruch auf. Gefasst werden konnte der Hamburger allerdings erst hinter einem Anhänger.

Kaltenkirchen. Ein 17-Jähriger ist in eine Arztpraxis in der Brauerstraße in Kaltenkirchen eingebrochen und aufgeflogen. Polizisten nahmen den Hamburger am frühen Sonntagmorgen vorläufig fest. Ihm droht ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Bei dem Einbruch löste die Alarmanlage des Gebäudes aus, mehrere Streifenwagen eilten zur Brauerstraße. Nach Polizeiangaben umstellten die Einsatzkräfte die Arztpraxis. Dabei bemerkten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe und Blutspuren. Kurz darauf floh eine Person in Richtung Holstenstraße.

Nach Einbruch in Praxis in Kaltenkirchen: 17-Jähriger versteckte sich hinter Anhänger

Die Polizisten nahmen nach eigenen Angaben die Verfolgung auf. Als der Tatverdächtige sich in einem Hinterhof in der Holstenstraße in Kaltenkirchen hinter einem Anhänger verstecken wollte, konnte die Polizei den an der Hand verletzten Tatverdächtigen stellen. Diebesgut hatte der junge Mann nicht bei sich, dafür aber das Einbruchswerkzeug.

Die Polizisten nahmen den Jugendlichen mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst wurde der Hamburger entlassen.