﻿Einbruch und Körperverletzung in Boostedt: Opfer schildern Tat vor Gericht

Boostedt. Erst kam der Schreck, dann folgte die Angst: Ein Familienvater aus Boostedt leidet an dem Unrecht, das ihm am 14. Oktober 2022 zugestoßen ist. Zwei Männer brachen in sein Einfamilienhaus ein und verletzten den 43-Jährigen in einem Handgemenge. Schnell unter Verdacht: zwei Bewohner der Landesunterkunft.

Die beiden Asylbewerber sollen vier Uhren, Bargeld im Wert von 6000 Euro sowie eine Festplatte erbeutet haben. Einer der beiden Täter, Mohamed O., musste sich am Dienstag vor dem Schöffengericht in Neumünster verantworten. Der 28-Jährige war nicht geständig. Er kam mit einer geringen Freiheitsstrafe davon.

Vor dem Gericht erinnert sich der Geschädigte an den Vorfall: An dem besagten Freitagmorgen tüftelt der Feuerwehrmann in seiner Kellerwerkstatt, geht jedoch noch einmal hoch ins Haus, weil er sich etwas zu trinken holen will. Dabei bemerkt er Geräusche im Obergeschoss. „Ich rannte nach oben, um zu gucken, was da los ist“, sagt der Familienvater. „Plötzlich trat der Angeklagte Mohamed O. aus meinem Büro und starrte mich verdutzt an.“

Schlägerei bei Wohnungseinbruch in Boostedt: Täter springt über Treppenbrüstung

Anschließend sei der Täter auf ihn zugerannt und habe flüchten wollen. Der Hausbesitzer habe ihn am Kragen des Pullovers gepackt, woraufhin der Mann ihm einen Schlag in die Rippen verpasst habe.

„Als ich mich gewehrt und zurückgeschlagen habe, konnte sich mein Angreifer losreißen und ist über unsere Treppenbrüstung gesprungen.“ Einen Moment lang habe der Einbrecher regungslos auf dem Boden gelegen. Die Zeit habe der Familienvater genutzt, um nach unten zu laufen und ihn zu fixieren.

Geschädigte leiden unter den Folgen der Tat

In dem Moment sei ein zweiter Mann aus dem Obergeschoss gekommen und habe dem Hausbesitzer von hinten in den Rücken getreten. Der Geschädigte sei zusammengebrochen und die beiden Täter seien aus dem Einfamilienhaus geflohen. Durch das Gerangel zog sich der Zeuge einen Sehnenabriss am Finger, einen gebrochenen Zeh sowie Prellungen zu. Er war drei Monate lang arbeitsunfähig.

Seither macht ihm das Geschehen zu schaffen: „Ich bin ein bisschen paranoid geworden“, gesteht der 43-Jährige. „Nachts kann ich nicht mehr so gut wie früher schlafen und tagsüber nehme ich jedes Geräusch wahr.“ Auch seine Ehefrau plagt der Vorfall. „Obwohl ich nicht beim Geschehen dabei war, fühlt sich unser Zuhause trotzdem nicht mehr sicher an“, sagt die 38-Jährige und wischt sich eine Träne aus dem Gesicht.

Prozess am Amtsgericht Neumünster: Täter nicht geständig

Mohamed O. erzählt in dem Prozess eine andere Version des Tathergangs. Eigentlich habe er an dem Tag nur nach Neumünster in ein Café gewollt. „In der Landesunterkunft habe ich einen Mann kennengelernt, der meinte, dass wir zusammen dorthin gehen können.“ Zuerst sei der Bekannte aber noch mit ihm zu einem angeblichen Freund gegangen.

Als an der Tür niemand aufgemacht habe, sollte der Angeklagte warten, während der Mittäter in den Garten ging. Auf einmal habe der Geflüchtete ein Geräusch gehört und sei in den Garten gelaufen. Dort habe er gesehen, dass die Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Plötzlich habe er gesehen, wie der Bekannte flüchtete, und sei auch davon gelaufen. „An dem Einbruch war ich aber nicht beteiligt.“

Der Mann ist 2019 aus seiner Heimat geflüchtet und vor rund neun Monaten nach Deutschland gekommen. Zunächst lebte der 28-Jährige in Hamburg, beging dort im September 2022 einen Diebstahl und saß für rund zwei Wochen in Untersuchungshaft. Danach zog er in die Landesunterkunft nach Boostedt und wurde nach acht Tagen erneut straffällig. Bis zu der Festnahme im April 2023 hat sich Mohamed O. in Düsseldorf bei seiner Freundin aufgehalten und als Friseur gearbeitet.

Wohnungseinbruch Boostedt: Verteidigerin fordert Freispruch

Die Beweisaufnahme spreche deutlich gegen den 28-Jährigen, so Staatsanwalt Thomas Feldmann: Fingerabdrücke an einer Glasscherbe, die Identifizierung des Täters von dem Geschädigten anhand eines Lichtbilds sowie die plausible Zeugenaussage. „Ich plädiere daher für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung.“ Strafmildernde Faktoren seien lediglich die Entschuldigung bei der Ehefrau und dass der Angriff auf den Hausbesitzer nicht mit Vorsatz erfolgte.

Verteidigerin Emily Imbusch fordert einen Freispruch: „Mein Mandat beteuert weiterhin seine Unschuld und die Vorstrafe reicht nicht aus, um ihn pauschal als Einbrecher abzustempeln.“

Nach der Beratung verurteilt das Schöffengericht den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten ohne Bewährung. Zusätzlich muss der Mann die Kosten für das Verfahren tragen sowie die erbeuteten Gegenstände im Wert von 6450 Euro erstatten.

„Herr O., wir sind von ihrer Täterschaft überzeugt“, sagt der Richter Dr. Ashkan Rahmani in seinem Urteil. „Hoffentlich ziehen sie ihre Lehren daraus und tragen in Zukunft die Verantwortung für ihre Handlungen.“

