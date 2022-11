﻿Einbruchsprävention: Polizei verstärkt im Kreis Segeberg ab sofort die Kontrollen

Wenn es wieder früher dunkel wird, steigt jedes Jahr auch die Zahl der Einbrüche in Häuser und Wohnungen. Die Polizeidirektion Bad Segeberg hat in dieser Woche wieder eine besondere Art der Vorbeugung gestartet: die sogenannten Anhalte- und Sichtkontrollen. Bei den Menschen komme das sehr gut an, heißt es.

Bad Segeberg. Verkehrsteilnehmer müssen sich ab sofort wieder darauf einstellen, gegebenenfalls auch ohne erkennbaren Anlass von einer Polizeistreife kontrolliert zu werden – und das womöglich auch intensiver als sonst. Seit diesem Donnerstag gelte für den Bereich der Polizeidirektion Bad Segeberg, der die kompletten Kreise Segeberg und Pinneberg umfasst, eine entsprechende Anordnung gemäß Landesverwaltungsgesetz, erklärte deren Sprecher Lars Brockmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterzeichnet habe sie der Leitende Polizeidirektor Andreas Görs, Chef aller Beamtinnen und Beamten in den beiden Kreisen. Die Maßnahmen seien zunächst bis zum 21. Dezember befristet. Die Polizei dürfe während dieser Zeit Personen kurzzeitig anhalten und die jeweiligen Fahrzeuge einschließlich der Kofferräume oder Ladeflächen näher in Augenschein nehmen, erläuterte Brockmann. Diese sogenannten Anhalte- und Sichtkontrollen dienten vor allem der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen, deren Zahl mit Beginn der dunklen Jahreszeit in der Regel steigt.

„Sämtliche Aspekte, die mit diesem Thema einhergehen, genießen bei uns in den kommenden Wochen besonders hohe Priorität“, so Brockmann. Darunter fielen auch regelmäßig stattfindende Einbruchschutzveranstaltungen, vermehrte Streifentätigkeit, die Erhöhung der polizeilichen Präsenzen zu „tatrelevanten Zeiten“ sowie nicht zuletzt die Bildung eines speziellen Sachgebietes, dem Sachgebiet 4, bei der Kriminalpolizei Pinneberg. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei meist auf der Dämmerung, wenn Täter bereits im Schutz der Dunkelheit operieren können, die Bewohner aber oft noch nicht zu Hause sind.

Einbruch an der Seekoppel in Bad Segeberg

Erst am Mittwoch dieser Woche war es in der Bad Segeberger Seekoppel zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Tatzeit liegt laut Brockmann zwischen 8.50 und 15 Uhr. „Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch das örtliche Polizeirevier konnte allerdings kein Stehlgut festgestellt werden.“ Die Kripo suche nun Zeugen und bitte unter Tel. 04101/2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um Hinweise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Verkehrswege und Bahnstrecken in Segeberg helfen Tätern

Die Region Segeberg/Pinneberg grenze an Metropolen wie Hamburg oder liege nicht weit entfernt von größeren Städten und verfüge über etliche Hauptverkehrswege, wie beispielsweise die Autobahnen 7 und 23, 20 und 21, die Bundesstraßen 4, 431, 432, 205 und 206 sowie über unterschiedliche Bahnlinien. Insbesondere das südliche Holstein biete eine Vielzahl an Tatgelegenheiten und diene Tätergruppierungen gerade aus der benachbarten Hansestadt als Reiseweg in weitere Regionen des Landes Schleswig-Holstein, erklärte Brockmann.

Auch wegen der Corona-Pandemie war die Anzahl der Wohnungseinbruchsdiebstähle im Kreis Segeberg laut offizieller Kriminalstatistik zuletzt das vierte Jahr in Folge rückläufig gewesen. Im Jahr 2021 zählte die Polizei 187 Einbrüche. 2020 waren es noch 297 Fälle, 2018 sogar 577. Die Aufklärungsquote habe sich dabei gegenüber 2020 zwar nahezu verdoppelt, liege jedoch lediglich bei etwa 13 Prozent der Fälle.

Polizei: Kontrollen stoßen im Kreis Segeberg auf viel Zustimmung

Neben den wirtschaftlichen Folgen eines jeden Einbruchs seien jedoch gerade die psychischen Belastungen für die Opfer erfahrungsgemäß erheblich, weiß Brockmann. „Vor diesem Hintergrund ist jeder Einbruch ein Einbruch zu viel.“ Die bisherigen Kontrollen der Polizei hätten bei den betroffenen Verkehrsteilnehmern sowie bei den Anwohnern stets großen Zuspruch erfahren, so der Polizeihauptkommissar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die im Rahmen ihrer Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse werte die Polizei nicht zuletzt mit dem Ziel aus, Bandenstrukturen zu erkennen und die Bewegung verdächtiger Personen nachvollziehen zu können. Näheres zu den Anhalte- und Sichtkontrollen sei der Homepage der Landespolizei unter www.polizei.schleswig-holstein.de unmittelbar zu entnehmen. Unter der Rubrik „Einbruchbekämpfung“ seien darüber hinaus zehn häufig gestellte Fragen und Antworten dazu zu finden.

Polizeidirektion Bad Segeberg macht auch Hausbesuche

Die Direktion Bad Segeberg bietet darüber hinaus auch Termine für private Haus- und Wohnungsbesichtigungen an. Die Überprüfung durch eine geschulte Polizeibeamtin dauert etwa anderthalb Stunden; der Service ist für die Betreffenden kostenfrei. Am Ende erhalten die Bewohner jedes Mal eine schriftliche Empfehlung, wie sie ihr Zuhause noch sicherer machen können und auf Wunsch eine Liste zertifizierter Handwerksbetriebe.

Unverändert gelte aber immer der Grundsatz, so Lars Brockmann, bei verdächtigen Wahrnehmungen schnellstmöglich den Notruf der Polizei zu wählen. „Die 110 ist ein elementarer Baustein bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität.“ Anders formuliert: Lieber einmal zu oft anrufen als einmal zu wenig.