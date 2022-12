Einbrüche über Weihnachten im Kreis Segeberg: Schmuck wurde gestohlen

Kreis Segeberg. Der Kreis Segeberg ist von Wohnungseinbrüchen besonders betroffen: Das zeigte sich auch über die Weihnachtsfeiertage 2022. Gestohlen wurde vor allem Schmuck. Mancherorts gelangten die Einbrecher aber nicht ins Haus.

Drei Einbrüche an Heiligabend im Kreis Segeberg

Drei Fälle beschäftigten die Polizei an Heiligabend. Zunächst versuchten Unbekannte vergeblich, zwischen 14 und 20.30 Uhr in der Hagener Hauptstraße in ein Einfamilienhaus einzudringen. Zwischen 15.30 und 22 Uhr entwendeten Einbrecher in der Segeberger Straße in Klein Gladebrügge Modeschmuck aus einem Einfamilienhaus.

Auch in Hartenholm ließen Unbekannte Schmuck aus einem Einfamilienhaus im Bürgermeisterweg mitgehen. Die Tat ereignete sich nach Informationen der Polizei zwischen 14.35 und 0.25 Uhr.

Erster Weihnachtsfeiertag: Schmuck in Leezen gestohlen

Einbrüche meldet die Polizei auch am ersten Weihnachtsfeiertag. Unbekannte drangen zwischen 15 und 18.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Schiefer Berg in Leezen ein. „Vermutlich wurde Schmuck gestohlen“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

In Sülfeld mussten Einbrecher ohne Beute abziehen: Sie gelangten zwischen 13 und 1 Uhr nicht ins Gebäude an der Straße Zuckerhut. Am Einfamilienhaus entstand nach Polizeiangaben jedoch ein Sachschaden.

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen durchsuchten Einbrecher noch ein Wohnhaus im Emil-Hamelau-Weg in Kayhude. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ließ sich noch kein Diebesgut feststellen.

Polizei sucht Zeugen für Einbrüche im Kreis Segeberg

Nach den Einbrüchen sucht die Kriminalpolizei Pinneberg nun Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sie sollen sich bei der Polizei unter Telefon 04101/202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.