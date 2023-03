﻿Einkaufen in Glasau: 24-Stunden-Dorfladen Tante Enso eröffnet

Konfetti regnete am Donnerstag in Glasau zur Eröffnung des neuen Dorfladens Tante Enso. Es ist der erste Minisupermarkt im Kreis Segeberg, in dem die Kunden rund um die Uhr einkaufen können.

Mit Konfettikanone wurde am Donnerstag um 12 Uhr der neue Dorfladen Tante Enso in Glasau eröffnet. Bürgermeister Henning Frahm, MyEnso Gründer Thorsten Bausch, Filialleiterin Kristin Schröder und Markttreff-Koordinator Bernhard Horstmann beim Durchschneiden des Bandes.

Glasau. Mit Konfettikanone und großer Begeisterung wurde der neue Dorfladen „Tante Enso“ in Glasau am Donnerstag eröffnet. Damit hat die 900-Einwohner-Gemeinde nach vier Jahren wieder einen Supermarkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als das Band vor der Glastür durchschnitten ist und die Grundschulkinder ihre Lieblingsprodukte im neuen Dorfladen besungen haben (Eiscreme, Brötchen, Muffins...), zückt Bürgermeister Henning Frahm seine Tante Enso Karte und hält sie vor den Scanner am Eingang. Kurz darauf öffnet sich die Schiebetür.

24-Stunden Dorfladen Tante Enso in Glasau eröffnet

Mit der Karte können registrierte Kunden rund um die Uhr den Laden betreten und einkaufen. Die aufgeregten Grundschulkinder dürfen am Donnerstag als Erste eintreten, zur Begrüßung gibt es Süßigkeiten. Während die Kleinen durch den Markt flitzen, schiebt Helga Horstmann ihren Rollator vor sich her. „Ich finde das richtig toll“, sagt sie. Einkäufe haben bisher ihre Kinder für sie erledigt. „Jetzt wohne ich schräg gegenüber und kann täglich mehrmals zum Einkaufen kommen“, freut sie sich. Sie wolle künftig sämtliche Alltagseinkäufe im Dorfladen erledigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Wolfgang Wroblewski (87) war darauf angewiesen, dass seine Kinder für ihn die Einkäufe erledigen. Der Laden bedeutet für ihn ein Stück Eigenständigkeit, kleinere Besorgungen möchte er gern selbst machen.

Minisupermarkt begeistert die Einwohner in Glasau

Normalerweise ist die Kasse im Minisupermarkt nur morgens und nachmittags einige Stunden mit Personal besetzt. Zur Eröffnung ist Kassiererin Ines Bunzel im Dauereinsatz. Regionalleiter Ole Mertens hilft bei Problemen. Eine der ersten Kundinnen ist Birte Schiller. Sie hat das Projekt von Beginn an unterstützt und Genossenschaftsanteile gekauft. „Es ist super praktisch, vor allem, dass man 24 Stunden am Tag einkaufen kann.“ Wenn die Preise im Laden wirklich ähnlich sind wie in anderen Supermärkten, möchte sie künftig die meisten Einkäufe direkt in Glasau erledigen.

Auch Familie Niehuus ist begeistert vom neuen Laden vor der Haustür. „Früher musste man für jede Kleinigkeit nach Ahrensbök oder Eutin fahren“, sagt Leslie Niehuus. Ihre Tochter Josie ist ganz aufgeregt, dass es jetzt den Schokoriegel direkt im Ort zu kaufen gibt. „Toll ist auch, dass wir das Café gleich nebenan haben und es dort Brot und Brötchen gibt“, ergänzt Josies Oma Regina Niehuus.

Rund um die Uhr einkaufen mit Self-Check-Out bei Tante Enso

„Lass uns mal schauen, wie das Abkassieren funktioniert“, sagt Jonas Klameth zu seiner Tochter Esther (5) und steuert den Self-Check-Out an. Unter der Anleitung von Mitarbeiterin Tina Lässig scannt das Mädchen ihren Saft, der Vater gibt die Brötchen auf dem Touchscreen ein, fügt die Bananen dazu. Gezahlt wird mit der Tante-Enso-Karte. „Mein Mann ist ganz begeistert von der Technik“, sagt Corinna Klameth. „Die Karte haben wir ganz früh bestellt, damit wir sie zur Eröffnung haben.“ Auch die Kinder seien seit Tagen ganz aufgeregt gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa 250 bestellte Zugangskarten wurden bereits an Kunden in Glasau ausgegeben, sagt Regionalleiter Ole Mertens – allein 100 am Eröffnungstag. Ihren Kartenantrag füllen am Donnerstag Heinz und Angelika Kraushaar aus. Auch Sigrid Barkholz ist gerade dabei und freut sich über den Supermarkt: „Wir haben den alten Dorfladen wirklich vermisst.“ Die Bestellung von Waren im Online-Shop mit Abholung im Markt funktioniert allerdings bisher noch nicht, erfahren die Kunden bei der Eröffnung.

Lesen Sie auch

Die Nachfrage nach Supermärkten im ländlichen Gegenden ist groß. Bis Jahresende eröffnet die Bremer Firma MyEnso alle 14 Tage einen neuen Markt, sagt Geschäftsführer Thorsten Bausch. Der Glasauer Markt ist der 19. bundesweit. Im kommenden Jahr soll die Expansion noch schneller gehen. Geplant sei ein neuer Tante Enso pro Woche, sagt Co-Gründer Norbert Hegmann.