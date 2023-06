﻿Suche nach Vermissten auf dem Großen Segeberger See

Bad Segeberg. Ein Großeinsatz von Feuerwehr und anderen Rettungskräften hat am Sonntagabend rund um den Großen Segeberger See für erhebliches Aufsehen gesorgt. Ein Spaziergänger wollte zwei Personen gesehen haben, die vom Kneipp-Becken am hinteren Ende der Uferpromenade hinaus aufs Wasser geschwommen sein sollten. Nach etwa einer Viertelstunde seien sie plötzlich verschwunden.

In einem solchen Fall löse die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg sofort ihren „Alarmplan See“ aus, erklärte deren Sprecher Dennis Schubring am Montag. Die Wehren aus Stipsdorf und Klein Rönnau eilten dann zu ihren jeweiligen Badestellen. Außerdem würden der Rettungshubschrauber angefordert sowie die DLRG-Taucher aus Norderstedt, Kaltenkirchen und Bad Bramstedt sowie die DRK-Wasserwacht in Marsch gesetzt.

Die ausgiebige Suche rund um den Großen Segeberger See habe allerdings nichts ergeben, so Schubring. Sie sei gegen 22.50 Uhr schließlich abgebrochen worden.

Junger Segler entdeckt leblosen Körper im Großen Segeberger See

Nahezu zeitgleich war den Rettungskräften ein grausiger Fund auf dem See gemeldet worden: Ein jugendlicher Segler hatte einen menschlichen Körper entdeckt – leblos auf dem Wasser treibend. Laut Polizei handelt es sich um einen 55-jährigen Mann aus dem Segeberger Umland, der am Freitagabend von seiner Frau als vermisst gemeldet worden war.

Derzeit gebe es keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte Polizeihauptkommissar Lars Brockmann, Sprecher der Direktion Bad Segeberg.

Der Notruf hatte die Einsatzkräfte gegen 19.25 Uhr erreicht. Der Jugendliche hatte nach seiner schrecklichen Entdeckung zwei Angler um Hilfe gebeten, um den Körper an Land bringen zu können. Dort habe ein Notarzt den Tod des Mannes festgestellt, berichtete der Feuerwehr-Sprecher Schubring.

