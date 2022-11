﻿Kaltenkirchen: Erst 86-Jährige bestohlen, dann schnappte die Hamburger Polizei zu

Erfolg für die Polizei: Hamburger Zivilfahnder konnten am Donnerstag drei Trickdiebe schnappen, die kurz zuvor noch eine 86-Jährige in der Kaltenkirchener Innenstadt bestohlen hatten. Der Einsatz blieb den Kaltenkirchenern nicht verborgen: Auch ein Hubschrauber kreiste lange Zeit über die Stadt.

Kaltenkirchen/ Neumünster. Am Donnerstag gab es in Kaltenkirchen einen großen Einsatz der Hamburger Polizei. Nachdem eine 86 Jahre alte Frau in einem Geschäft in Kaltenkirchen bestohlen wurde, konnten die Zivilfahnder die Täter in Neumünster schnappen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Seniorin war gegen 11.30 Uhr in einem Laden in der Hamburger Straße unterwegs, als zwei Frauen ihr die Umhängetasche samt Geldbörse klauten. Die zwei Diebinnen stiegen danach in ein Auto mit Fahrer. Hamburger Zivilfahnder hatten das Trio bereits observiert und folgten dem Pkw bis nach Neumünster, wo der Audi durch die Beamten gestoppt wurde. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Frauen im Alter von 31 und 35 Jahren und deren 22-jährigen Fahrer vorläufig fest. Alle drei kommen aus Hamburg.

Lesen Sie auch

Auch ein Hubschrauber der Hamburger Polizei war im Einsatz und kreiste über eine Stunde lang um den AKN-Bahnhof herum. Gegen die drei Hamburger besteht der Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Diebstahls. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen in Neumünster dauern zurzeit noch an.