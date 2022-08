Zentrale Einschulungsfeier der Kreisverkehrswacht an der Grundschule Rickling. Für Carla (7) und Joel (6) ist der erste Schultag ein besonderer in doppelter Hinsicht. Sie haben auch noch Geburtstag.

Rickling. 2576 Kinder werden in dieser Woche im Kreis Segeberg eingeschult – 37 mehr als vor einem Jahr. Für Carla (7) und Joel (6) war Mittwoch ein doppelt besonderer Tag. Sie feierten gleichzeitig Geburtstag und Einschulung in die Grundschule Rickling. In der Turnhalle veranstaltete die Kreisverkehrswacht ihre traditionelle zentrale Einschulungsfeier für den Kreis Segeberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Bühne begrüßten die Viertklässler die neuen Kinder mit einem Lied und einem kleinen Theaterstück über „Das kleine Wir“. Die Botschaft: In der Klasse hält man zusammen. Unter den Augen der stolzen Eltern werden die neuen Erstklässler mit ihren Ranzen auf die Bühne gerufen und ihren neuen Klassenlehrerinnen zugeordnet. Die 1a wird von Susanne Lütt unterrichtet, die 1b von Brigitte Berg. Dann geht es gemeinsam zur ersten Stunde in die neuen Klassenräume.

Zwei erste Klassen für die Grundschule Rickling

Auch Carla und Joel gehen mit. Die Siebenjährige aus Wahlstedt freut sich auf das Lesen lernen, sie kommt in die 1b. Joel aus Rickling ist gespannt auf den Matheunterricht, sein Klassenraum der 1a ist direkt nebenan. Sie freuen sich auf die Schule, beide haben ältere Geschwister an der Schule. Auch Freunde aus seinem Kindergarten sind hier, freut sich Joel. Einige sind sogar in seiner Klasse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erster Schultag für die Jungen und Mädchen der 1b an der Grundschule Rickling. © Quelle: Nadine Materne

Während die Kinder eine erste spielerische Stunde erleben, versammeln sich die Eltern rund um die Turnhalle, es gibt Kaffee und Kuchen. Auch Bürgermeister Keno Jantzen ist bei der Einschulungsfeier dabei und sichtlich erfreut, dass es wieder über 30 neue Schülerinnen und Schüler an der kleinen Grundschule gibt und zwei Klassen eröffnet werden konnten.

Schulstandort Rickling ist weiter gesichert

"Im zweiten und dritten Jahrgang mussten wir die beiden Klassen zu einer zusammenlegen", sagt Schulleiterin Alrun Bruhn. Mit je 30 Kindern. Für Bruhn ist die Einschulung in Rickling eine Premiere, erst Anfang des Jahres hat sie die Leitung übernommen. Sie ist froh, dass zwei erste Klassen eröffnet werden konnten in Rickling. "In Neumünster hatte ich eine Klasse mit 31 Kindern." Für den Lese- und Schreiberwerb in der ersten Klasse sei das nicht förderlich. Die Situation in Rickling sei Luxus.

Den ersten Schultag hat die 1a der Grundschule in Rickling geschafft. © Quelle: Nadine Materne

In den beiden höheren Jahrgängen sollen die nun großen Klassen in den Hauptfächern mit zwei Lehrkräften belegt werden, sagt Bruhn. Trotz der Zusammenlegung einiger Jahrgänge ist der Schulstandort nicht in Gefahr. 113 Kinder besuchen die kleine Grundschule. Wenn die Zahl unter 80 falle, müsse man sich Sorgen machen, so Bürgermeister Jantzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizei zur Einschulung und Schulweg: Eltern müssen loslassen

Neben guten Wünschen für die Kinder gab es auch Hinweise für die Eltern der Schulanfänger. „Bitte geben Sie die Kinder nicht im Klassenzimmer ab“, riet Polizeihauptmeisterin Anna Maywald leicht im Scherz. Und meint doch ernst, dass die Eltern auch ein bisschen loslassen sollen. Statt die Kinder bis vor die Schultür zu fahren, sollten die Erstklässler einige 100 Meter entfernt abgesetzt werden, damit die Kinder selbstständiger werden können.

Lesen Sie auch

Die Polizei rät Eltern zum Schulanfang, den Schulweg mit ihren Kindern rechtzeitig zu üben und betont die Vorbildfunktion der Erwachsenen im Straßenverkehr. Eltern sollten zudem auf sichtbare Kleidung ihrer Kinder achten und Reflektoren am Schulranzen.

Eine frühe Radförderung empfiehlt außerdem die Segeberger Kreisverkehrswacht allen Eltern von Schulkindern. Sie sollten mit den Kindern frühzeitig üben, auch motorische Aufgaben – mit der Hand die Richtung zum Abbiegen anzeigen etwa. Kinder, die früh gefördert werden beim Radfahren, hätten es erfahrungsgemäß einfacher bei der Radverkehrsprüfung in der 4. Klasse, betont Jörg Friedhoff-Schüller, Vorsitzender der Segeberger Kreisverkehrswacht.